Фото ⟩ Из горящего многоквартирного дома в Вырумаа спасли семь человек

Уже по предварительной информации стало понятно, что речь идет о серьезном пожаре: из окна квартиры на первом этаже уже вырывались языки пламени. По сообщению звонившего, люди еще были внутри многоквартирного дома, а из-за высокой температуры и дыма они не могли покинуть свои квартиры.

На место выехали две бригады пожарных Выру и Пыльва, а также две бригады скорой помощи.

Когда спасатели прибыли на место, жильцы дома, нуждающиеся в помощи, ждали у окон. Сразу началась операция по спасению людей, а также работы по ликвидации огня как внутри здания, так и снаружи.

Жильцов со второго этажа спустили из окон по лестнице. Всего было спасено семь человек, трое из которых дети, и одна собака.

Спасательная команда Выру объясняет, что речь шла о тяжелом происшествии, поскольку когда спасатели прибыли на место, пожар уже разбушевался, в доме была очень высокая температура, а коридор и квартиры были заполнены дымом. К тому же внутри было много людей, которым требовалась помощь.

Скорая помощь осмотрела жильцов дома, никто не пострадал.