Правительство утвердило ставки платежей по страхованию от безработицы до 2024 года

Правительство в четверг на своем заседании утвердило ставки платежей по страхованию от безработицы на 2021-2024 год. Действующие ставки изменены не будут.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что ставка платежей застрахованного лица составит 1,6% и работодателя — 0,8%, общая сумма ставки таким образом составит 2,4%.
Поступления от платежей по страхованию от безработицы в 2021 году, по прогнозам, составят 209,7 млн евро; в 2022 году — 219,9 млн евро и в 2023 и 2024 году — 230,4 и 241,1 млн евро соответственно.
Внесение платежей по страхованию от безработицы осуществляется в порядке, предусмотренном законом — с оплаты за выполненную работу, из зарплаты и прочих выплат за работу.
Ставки платежей по страхованию от безработицы правительство устанавливает ежегодно к 1 октября. Постановление правительства о ставках страховых платежей вступит в силу 1 января 2021 года.
Правительство в четверг также одобрило предложение совета Кассы по безработице перечислить в следующем году в целевой капитал мер поддержки рынка труда 30% средств из целевого фонда как застрахованных лиц, так и работодателей, то есть, 62,9 млн евро.
В соответствии с Законом о страховании от безработицы, из поступивших страховых платежей по безработице в целевой капитал можно перечислить до 30% средств из обоих целевых фондов. Если ставка переводимых в целевой капитал составляет 30%, то в целевой капитал переводится почти 62,9 млн евро, из которых 40,9 млн евро — средства целевого фонда застрахованных лиц и 22 млн евро — средства целевого фонда работодателей.
Эти средства будут использованы в следующем году для оказания активных услуг рынка труда и выплаты пособий рынка труда — стипендий, оплаты расходов на поездки и размещение в гостиницах.
Правительство должно также ежегодно к 1 октября утверждать ставки средств, перечисляемых в целевой капитал, соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2021 года.
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