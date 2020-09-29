Армения утверждает, что турецкий истребитель сбил ее Су-25

По его словам, турецкие истребители F-16 во вторник обеспечили удары азербайджанского истребителя Су-25 и беспилотного аппарата Bayraktar по жилым местам в Армении и частям вооруженных сил страны.

Как Армения, так и Нагорных Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение и частичную мобилизацию объявил и Азербайджан.

Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.

Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.