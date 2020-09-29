Армения утверждает, что турецкий истребитель сбил ее Су-25

Министерство обороны Армении во вторник сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет военно-воздушных сил Армении Су-25, пишет Rus.TVNET.
"Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил самолет ВВС Армении Су-25, пилот погиб", - сообщил прессе представитель министерства Шушан Степанян.
По его словам, турецкие истребители F-16 во вторник обеспечили удары азербайджанского истребителя Су-25 и беспилотного аппарата Bayraktar по жилым местам в Армении и частям вооруженных сил страны.
В свою очередь Турция это отрицает.
"Утверждение, что Турция сбила реактивный истребитель Армении, абсолютно неверно", - сообщил представитель президента Турции по связью с прессой Фахретин Алтун.
"Армения должна покинуть оккупированные ей территории, а не браться за дешевые пропагандистские трюки",
- указал он.
Напомним, утром в воскресенье на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.
Как Армения, так и Нагорных Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение и частичную мобилизацию объявил и Азербайджан.
Между Азербайджаном и Арменией враждебные отношения существуют с 1990-х годов, когда произошла война за регион Нагорного Карабаха.
Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, с начала девяностых годов является де-факто независимой армянской республикой. Несмотря на то, что после распада СССР Азербайджан никогда не контролировал Нагорный Карабах, государство считает обжитый армянами регион своей территорией. И международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ни одно государство не признало этот регион независимой страной.
Впервые о своей независимости Нагорный Карабах объявил в 1991 году. Его отделение от Азербайджана способствовало военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией. В ходе войны погибли примерно 35 000 человек, а еще более миллиона человек в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома.