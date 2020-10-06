Вт, 6.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Таллинн не планирует вновь сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех

Таллинн не планирует вновь сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех

Валидатор.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Власти Таллинна не планируют возвращаться к весенней практике, когда во время вызванного коронавирусом чрезвычайного положения проезд в общественном транспорте столицы был бесплатным для всех, а не только для зарегистрированных горожан.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, весной с помощью такой меры власти в том числе хотели обезопасить водителей, освободив их от необходимости продавать билеты. Но с сентября продажа билетов в общественном транспорте водителями была полностью упразднена, пишет rus.err.ee.

На сегодняшний день таллиннские власти не видят причин делать проезд в транспорте бесплатным для всех, поскольку это может увеличить пассажиропоток, что в контексте Covid-19 несет собой дополнительные риски.

"Лично я не уверен, что сегодня эта мера была бы оправдана", - заключил Новиков.

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