Таллинн не планирует вновь сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех

Власти Таллинна не планируют возвращаться к весенней практике, когда во время вызванного коронавирусом чрезвычайного положения проезд в общественном транспорте столицы был бесплатным для всех, а не только для зарегистрированных горожан.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, весной с помощью такой меры власти в том числе хотели обезопасить водителей, освободив их от необходимости продавать билеты. Но с сентября продажа билетов в общественном транспорте водителями была полностью упразднена, пишет rus.err.ee.
На сегодняшний день таллиннские власти не видят причин делать проезд в транспорте бесплатным для всех, поскольку это может увеличить пассажиропоток, что в контексте Covid-19 несет собой дополнительные риски.
"Лично я не уверен, что сегодня эта мера была бы оправдана", - заключил Новиков.