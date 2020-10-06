Таллинн не планирует вновь сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, весной с помощью такой меры власти в том числе хотели обезопасить водителей, освободив их от необходимости продавать билеты. Но с сентября продажа билетов в общественном транспорте водителями была полностью упразднена, пишет rus.err.ee.

На сегодняшний день таллиннские власти не видят причин делать проезд в транспорте бесплатным для всех, поскольку это может увеличить пассажиропоток, что в контексте Covid-19 несет собой дополнительные риски.