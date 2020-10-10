Сб, 10.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

Более 8600 новых случаев за сутки: Чехия может снова ввести режим строгой изоляции

Kaitsemaskidega inimesed Prahas Karli sillal.

ФОТО: AP / Scanpix

Власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу европейские СМИ.

Медики в Чехии за минувшие сутки зарегистрировали 8618 новых случаев заражения COVID-19, тогда как днем ранее выявили 5394 новых больных коронавирусом.

Таким образом, учитывая новые данные, в Чехии, где проживает 10,7 млн человек, с начала пандемии выявили уже свыше 109,3 тысяч случаев заражения, скончались 905 человек.

По данным европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, в Чехии за последние две недели зафиксирован самый быстрый рост заражений в ЕС на 100 тысяч человек. Например, в соседней Польше с населением 38 млн человек в субботу зарегистрировали 5,3 тысяч новых заражений COVID-19.

Чехия, где на 100 тысяч человек приходится 398 случаев заражения, опережает Испанию (307 случаев на 100 тысяч человек) и Нидерланды (304 случая на 100 тысяч человек).

Власти страны призвали граждан проявлять ответственность. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство может вернуть режим изоляции, если рост заражений продолжится.

Глава правительства отметил, что ситуация очень серьезная, и необходимо, чтобы люди соблюдали меры безопасности, либо властям придется ввести еще более жесткие ограничения. "И мы не можем исключать режим изоляции", - сказал Бабиш накануне.

С 12 октября в Чехии закрывают кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходит на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.

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