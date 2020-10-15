Юферева-Скуратовски: бассейн в Ласнамяэ построят к 2025 году. Голубятню в парке Тондираба сохранят

Так, людей интересовали сроки строительства нового бассейна, дальнейшая судьба известной голубятни, строительство нового здания спорткомплекса, а также возможность бесплатного восстановительного лечения для лиц с инвалидностью.

По поводу бассейна Юферева-Скуратовски сказала, что начало строительства запланировано в следующем году, но экономическая ситуация может внести свои коррективы. "Согласно договору, бассейн должен быть построен и сдан в эксплуатацию к 2025 году. Специально созданная для этого компания Tondiraba Ujula OÜ будет отвечать за все мероприятия, связанные со строительством и работой бассейна", — написала она.

Дальнейшая судьба знаменитой голубятни, по словам депутата, в настоящее время решается. "Управа Ласнамяэ считает, что сохранение голубятни важно для местных жителей. В настоящее время разрабатывается план, который позволит привести голубятню в порядок, с тем чтобы она стала частью нового парка", - сообщила Юферева-Скуратовски.

С вопросами, связанными с лечением, Юферева-Скуратовски посоветовала сначала обратиться к семейному врачу.

Планы по строительству нового спорткомплекса депутат Рийгикогу прокомментировала так: "На данный момент начата детальная планировка, но сам проект пока еще не готов. Детальная планировка предусматривает строительство многофункционального спортивного зала на участке между стадионом и зданием гимназии. Со стороны улицы Маяка планируется построить небольшое вспомогательное здание для обслуживания стадиона".