Студия Postimees: что плохого в том, что людям достанутся накопленные деньги?
Госсуд обнародовал сегодня свое решение по поводу законности пенсионной реформы, дав ей зеленый свет. Какие последствия для экономики и населения возможны в будущем?
Тему дня прокомментирует в студии Postimees финансист, совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов. Смотрите интервью в прямом эфире в 13:00!
- Что негативного принесет эта реформа?
- Насколько вероятно, что результатом реформы станет увеличение соцналога?
- Кому было выгодно остановить реформу?
- Люди считают, что накопленные деньги так или иначе пропали бы или обесценились. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений?
- Какой процент населения, сняв свои накопления, смог бы сохранить их и приумножить?
- Почему почти все наши пенсионные деньги работают за рубежом, оставляя без доходов госказну?
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