Вт, 20.10.2020
Те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Март Хельме
Март Хельме
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  • Студия Postimees: что плохого в том, что людям достанутся накопленные деньги?

Студия Postimees: что плохого в том, что людям достанутся накопленные деньги?
13:00

Госсуд обнародовал сегодня свое решение по поводу законности пенсионной реформы, дав ей зеленый свет. Какие последствия для экономики и населения возможны в будущем?

Тему дня прокомментирует в студии Postimees финансист, совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов. Смотрите интервью в прямом эфире в 13:00!

  • Что негативного принесет эта реформа? 
  • Насколько вероятно, что результатом реформы станет увеличение соцналога? 
  • Кому было выгодно остановить реформу?
  • Люди считают, что накопленные деньги так или иначе пропали бы или обесценились. Что нужно сделать для того, чтобы простой человек поверил в пользу этих накоплений?
  • Какой процент населения, сняв свои накопления, смог бы сохранить их и приумножить?
  • Почему почти все наши пенсионные деньги работают за рубежом, оставляя без доходов госказну?

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