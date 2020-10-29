В Таллинне машина сбила четырехлетнего мальчика на самокате
Сегодня после четырех часов дня на улице Эндла в Таллинне произошла авария, когда на двух пешеходов, 45-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика на самокате, пересекавших дорогу на зеленый свет, наехал легковой автомобиль Ford, поворачивавший с улицы Ваарика на улицу Эндла, сообщила пресс-служба полиции.
45-летняя женщина не пострадала, однако скорая доставили четырехлетнего мальчика в больницу на проверку здоровья. Находившаяся за рулем Fordi 31-летняя женщина была трезвой, у нее есть водительские права соответствующей категории.
Полиция просит для выяснения обстоятельств всех свидетелей аварии позвонить в полицию по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00) или написать письмо на э-мейл pohja.lmt@politsei.ee.