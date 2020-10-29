В Таллинне машина сбила четырехлетнего мальчика на самокате

Сегодня после четырех часов дня на улице Эндла в Таллинне произошла авария, когда на двух пешеходов, 45-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика на самокате, пересекавших дорогу на зеленый свет, наехал легковой автомобиль Ford, поворачивавший с улицы Ваарика на улицу Эндла, сообщила пресс-служба полиции.