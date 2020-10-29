Чт, 29.10.2020
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Урмас Рейнсалу
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  • В Таллинне машина сбила четырехлетнего мальчика на самокате

В Таллинне машина сбила четырехлетнего мальчика на самокате
Полиции нужна помощь свидетелей

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня после четырех часов дня на улице Эндла в Таллинне произошла авария, когда на двух пешеходов, 45-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика на самокате, пересекавших дорогу на зеленый свет, наехал легковой автомобиль Ford, поворачивавший с улицы Ваарика на улицу Эндла, сообщила пресс-служба полиции.

45-летняя женщина не пострадала, однако скорая доставили четырехлетнего мальчика в больницу на проверку здоровья. Находившаяся за рулем Fordi 31-летняя женщина была трезвой, у нее есть водительские права соответствующей категории.

Полиция просит для выяснения обстоятельств всех свидетелей аварии позвонить в полицию по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00) или написать письмо на э-мейл pohja.lmt@politsei.ee.

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