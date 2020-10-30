В результате землетрясения в Турции четыре человека погибли, более сотни пострадали

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.