Пт, 30.10.2020
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Анди Мейстер
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  • В результате землетрясения в Турции четыре человека погибли, более сотни пострадали

В результате землетрясения в Турции четыре человека погибли, более сотни пострадали

Спасатели и местные пытаются вызволить жителей разрушенного дома.

ФОТО: Ismail Gokmen/AP

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о погибших и раненых в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно первоначальной информации, четыре наших гражданина погибли, еще 120 получили ранения", - цитирует сообщение властей агентство "Анадолу".

На западе Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,6.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.

В МВД Турции сообщили, что в результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий.

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