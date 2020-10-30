В результате землетрясения в Турции четыре человека погибли, более сотни пострадали

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о погибших и раненых в результате землетрясения в районе Измира.
"Согласно первоначальной информации, четыре наших гражданина погибли, еще 120 получили ранения", - цитирует сообщение властей агентство "Анадолу".
На западе Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,6.
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.
В МВД Турции сообщили, что в результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий.
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