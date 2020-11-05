Столичные автобусы тестируют материал, который за секунды уничтожает вирусы

«Результаты исследований показали, что медь способствует борьбе с вирусами и бактериями, но этого все-таки недостаточно, поскольку вирусы живут на медной поверхности до четырех часов. В свете всемирной коронавирусной пандемии это слишком долгое время, чтобы препятствовать распространению вируса в общественных местах. Именно поэтому мы вместе с учеными искали альтернативное решение», – сказал исполнительный директор финского предприятия Clean Touch Medical OY Пертти Лайнисало.

На основе предыдущих результатов исследования было принято решение добавить к меди другие металлы с антибактериальными свойствами и испытать разные комбинации веществ в лаборатории Хельсинского университета на настоящем вирусе SARS-CoV-2. «Это первый в мире защитный материал, который протестирован на живом вирусе, т. е. именно на тех вирусных частицах, которые могут заражать нас каждый день. Подобные опыты проводились ранее только на коронавирусных частицах, выращенных в лаборатории, а не на вирусных частицах SARS-CoV-2», – пояснил Лайнисало. Он подчеркнул, что благодаря опытам на вирусе материал эффективнее и уничтожает вирус за секунды.

Пертти Лайнисало отметил, что противовирусная защита поверхности – это одна из дополнительных возможностей, как воспрепятствовать широкому распространению вируса. «Многие вирусы распространяются по воздуху путём капельной инфекции, но, в то же время, нельзя не отметить тот факт, что вирусы распространяются и через контактные поверхности, прежде всего в общественных помещениях, где вероятность соприкосновения заметно выше», – сказал Лайнисало, добавив, что также непременно следует продолжать следить за соблюдением других правил гигиены. Он отметил, что противовирусные покрытия для поверхностей – это первый шаг в выборе материалов, которые создаются для противодействия пандемии. Сейчас в лабораторных условиях тестируются и другие защитные средства, например: многоразовые маски для лица и воздушные фильтры, улавливающие вирусные частицы.

«Весенний карантин был очень тягостным как для предприятий, так и для всех людей. Мы верим, что постоянная работа по разработке новых материалов и средств защиты играет важную роль в борьбе с вирусом», – сказал Лайнисало.