Маарду: праздник, который всегда с тобой

Эстетичный, трогательный, честный, полный юмора, абсурда и неброской красоты черно-белый документальный фильм Владимира Логинова «Праздник» завораживает с первых кадров. Перед нами знаменитая осенняя ярмарка в Маарду, на которой вы скорее всего хоть раз, да бывали. Рассказываем о документальном фильме, ставшем своеобразным откровением.
Режиссер Владимир Логинов известен эстонской публике прежде всего медитативным документальным фильмом о ласнамяэском гараже «Муравейник». Как и маардуская ярмарка, гараж — микрокосм, крохотный мир, живущий по своим собственным причудливым законам. Правда ярмарка — мероприятие ответственное и участники настроены серьезно, а в «Муравейнике» жизнь протекает расслабленно и полна хаоса.
Гоголь в Маарду
«Праздник» участвовал в конкурсной программе PÖFF 2019 года и выиграл премию «Капитала культуры» в области документального кино. Визуальное решение фильма предельно простое — черно-белую картину разнообразят ярко-желтые субтитры под стать названию фильма на постере. Лента разделена на пять частей, озаглавленных цитатами из произведений Гоголя, который не только смотрит на ярмарке с огромного плаката, но и является ключевой фигурой и — в прямом смысле — хедлайнером мероприятия. Он величественно прохаживается по ярмарке, царственно объезжает в повозке свою вотчину, произносит хвалебную речь и как бы благословляет присутствующих на веселье.
Проходящая в Маарду Сорочинская ярмарка, вдохновленная одноименной повестью великого писателя, попала в книгу рекордов Украины как крупнейшее мероприятие такого рода за пределами страны. Как отмечают авторы фильма, ярмарка не попадает в поле зрения эстонских СМИ, и потому подавляющее большинство эстонцев о ней ничего не знает. Эта оговорка важна, поскольку, очевидно, что не последняя цель режиссера — познакомить с праздником в Маарду именно эстонскую публику, для которой он становится проводником в мир ярмарки. Однако для русской аудитории фильм интересен ничуть не менее: зрителю представлен яркий, свежий взгляд на мероприятие, о котором, казалось бы, сложно сказать, а тем более — снять что-то новое.
Первое впечатление от посещения маардуской ярмарки — вихрь красок, звуков, запахов, который обрушивается на тебя, едва успеваешь оказаться среди прилавков; вызванное ярмаркой ощущение можно было назвать не иначе как культурным шоком. Тогда разглядеть красоту и эстетику ярмарки мне не удалось, зато получилось теперь благодаря «Празднику», в очередной раз доказавшему, что красота — в глазах смотрящего.
Ярмарка глазами режиссера Владимира Логинова и оператора Макса Голомидова совершенно лишена крикливости, а пестрота потонула в черно-белом колорите. Остались искренность, простодушие, легкий абсурд и водоворот эмоций непосредственных участников действа — предвкушение праздника, волнение перед выступлением и неподдельная радость от всего происходящего. Жизни и накала страстей в этом черно-белом документальном фильме больше, чем в большинстве современных игровых фильмов, претендующих на остросюжетность. И эти искренность и правдивость, пожалуй, одни из главных достоинств фильма.
Аттракцион красоты и тщеславия
Происходящее на экране сосредоточено главным образом вокруг конкурса «Мисс Маарду», подготовка к которому, как оказалось, — аттракцион сам по себе. За титулы мисс, миссис и принцесс пришли побороться и хрупкие девочки-подростки, и степенные дамы средних лет. Все они здесь, чтобы их увидели и оценили по достоинству. Их наставница, директор конкурса Антонина Виницка, которой, по ее словам, приходится быть и педагогом, и психологом, и подружкой, ставит танцевальные номера, учит делать эффектные па, держаться на сцене и верит в своих учениц безоговорочно. На кону очень мало и очень много одновременно. Героини живут моментом, выкладываются по полной и с замиранием сердца ждут заветного дня.
В одном из последних эпизодов сидящие за партой на фоне белой стены участницы рассказывают о себе и своих задачах на конкурсе. Именно в эти моменты они больше всего раскрываются перед зрителем и предстают очень разными, каждая — по-своему обаятельной. «Я считаю, каждый человек по-своему красив», «Кривая-косая все-таки на этот конкурс не попадет», — говорят девушки. Одна из них, совсем юная и застенчивая, рассказывает о том, как директор конкурса пригласила ее участвовать со словами «все получится», а другая, более взрослая и раскованная, говорит, как стала женственнее. Одна стройная школьница не ест после шести, другая весит 39 килограммов и хочет поправиться до 50. Кто-то говорит от души и эмоционально, кто-то заучил текст и, запнувшись, заглядывает в записи. Эти неотшлифованные, не пропущенные сквозь фильтры женские портреты, скорее даже зарисовки, получились забавными, очень живыми и местами прелестными.
В жюри конкурса — исключительно мужчины. «Ну а кому оценивать, не женщинам же?» — задается риторическим вопросом одна из участниц. И есть в этом что-то очень патриархальное и печальное — женщины всех возрастов демонстрируют лучшее, на что способны, в надежде заслужить самое главное в жизни — одобрение мужчин. Для этого можно даже станцевать с канделябром на голове.
Почти Тарковский
Один из эпизодов ярмарки — девочки лет десяти исполняют на ярмарочной сцене танец живота в соответствующих нарядах. В этом контексте вспоминается недавний скандал, в который угодил французский фильм «Милашки» после появления постера и трейлера на стриминг-сервисе Netflix. Создателей упрекали в сексуализации детей — и нельзя сказать, что незаслуженно. Увековеченный оператором «Праздника» Максом Голомидовым танец — пожалуй, самый шокирующий момент фильма и самый спорный эпизод всей ярмарки. Вопрос о том, насколько этичен и уместен в наши дни танец перед огромной ярмарочной толпой полуголых маленьких девочек, повисает в воздухе.
Фильм деликатно, невзначай, не чуждаясь юмора, затрагивает самые разные социальные темы. Режиссер и оператор демонстрируют редкий талант видеть в привычных вещах удивительное, экзотическое, смешное и трогательное.
Когда Гоголь произносит торжественную речь, в которой рассыпается в похвалах перед мэром, камера крупным планом показывает ребенка, зевающего во весь рот. А вот он благодарит самого щедрого налогоплательщика города Маарду. Потом появляется праздничная процессия во главе с самим Гоголем, похожая на крестный ход, а выглядывающая из окна женщина с собакой на руках машет за нее в знак приветствия лапкой. Ближе к финалу камера выхватывает из калейдоскопа лиц и показывает на весь экран задумчивое и чуть печальное лицо мальчика, на мгновение вызывая ассоциации с «Ивановым детством», — (намеренный или нет?) оммаж фильму Тарковского. Своя прелесть есть и в совсем вроде бы будничной сценке между продавцом рыболовных снастей и потенциальными покупателями. Продавцу не верят, он обижается и заявляет, что вот им-то и не продаст. За всем этим, как за бегущей водой и огнем, можно наблюдать и наблюдать. Не происходит ничего и в то же время происходит все: на глазах зрителей разворачивается ни много ни мало жизнь во всей своей причудливой красе.
«Праздник» — экскурс в местную русскую культуру для непосвященных, с одной стороны, и признание ей в любви — с другой. Картина снята с таким мастерством и так захватывающе, что представляет интерес и для зарубежной аудитории, не имеющей представления о местном национально-культурном контексте. Как говорит ярмарочный Гоголь, это настоящая свободная Эстония: всем хорошо, свободно, радостно и весело. И как бы фантастически и чуждо исконной местной культуре порой ни выглядело ярмарочное действо, автор как бы напоминает — это тоже Эстония, и такой она может быть.