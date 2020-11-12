Маарду: праздник, который всегда с тобой

В одном из последних эпизодов сидящие за партой на фоне белой стены участницы рассказывают о себе и своих задачах на конкурсе. Именно в эти моменты они больше всего раскрываются перед зрителем и предстают очень разными, каждая — по-своему обаятельной. «Я считаю, каждый человек по-своему красив», «Кривая-косая все-таки на этот конкурс не попадет», — говорят девушки. Одна из них, совсем юная и застенчивая, рассказывает о том, как директор конкурса пригласила ее участвовать со словами «все получится», а другая, более взрослая и раскованная, говорит, как стала женственнее. Одна стройная школьница не ест после шести, другая весит 39 килограммов и хочет поправиться до 50. Кто-то говорит от души и эмоционально, кто-то заучил текст и, запнувшись, заглядывает в записи. Эти неотшлифованные, не пропущенные сквозь фильтры женские портреты, скорее даже зарисовки, получились забавными, очень живыми и местами прелестными.

В жюри конкурса — исключительно мужчины. «Ну а кому оценивать, не женщинам же?» — задается риторическим вопросом одна из участниц. И есть в этом что-то очень патриархальное и печальное — женщины всех возрастов демонстрируют лучшее, на что способны, в надежде заслужить самое главное в жизни — одобрение мужчин. Для этого можно даже станцевать с канделябром на голове.

Кадр из фильма «Праздник». ФОТО: Promopilt

Почти Тарковский

Один из эпизодов ярмарки — девочки лет десяти исполняют на ярмарочной сцене танец живота в соответствующих нарядах. В этом контексте вспоминается недавний скандал, в который угодил французский фильм «Милашки» после появления постера и трейлера на стриминг-сервисе Netflix. Создателей упрекали в сексуализации детей — и нельзя сказать, что незаслуженно. Увековеченный оператором «Праздника» Максом Голомидовым танец — пожалуй, самый шокирующий момент фильма и самый спорный эпизод всей ярмарки. Вопрос о том, насколько этичен и уместен в наши дни танец перед огромной ярмарочной толпой полуголых маленьких девочек, повисает в воздухе.

Фильм деликатно, невзначай, не чуждаясь юмора, затрагивает самые разные социальные темы. Режиссер и оператор демонстрируют редкий талант видеть в привычных вещах удивительное, экзотическое, смешное и трогательное.

Когда Гоголь произносит торжественную речь, в которой рассыпается в похвалах перед мэром, камера крупным планом показывает ребенка, зевающего во весь рот. А вот он благодарит самого щедрого налогоплательщика города Маарду. Потом появляется праздничная процессия во главе с самим Гоголем, похожая на крестный ход, а выглядывающая из окна женщина с собакой на руках машет за нее в знак приветствия лапкой. Ближе к финалу камера выхватывает из калейдоскопа лиц и показывает на весь экран задумчивое и чуть печальное лицо мальчика, на мгновение вызывая ассоциации с «Ивановым детством», — (намеренный или нет?) оммаж фильму Тарковского. Своя прелесть есть и в совсем вроде бы будничной сценке между продавцом рыболовных снастей и потенциальными покупателями. Продавцу не верят, он обижается и заявляет, что вот им-то и не продаст. За всем этим, как за бегущей водой и огнем, можно наблюдать и наблюдать. Не происходит ничего и в то же время происходит все: на глазах зрителей разворачивается ни много ни мало жизнь во всей своей причудливой красе.