Картина дня: возможное продление ограничений, будущее авиасообщения и смерть знаменитого режиссера

Ограничения могут продлиться дольше запланированного

Хотя одобренные вчера правительством ограничения для воспрепятствования распространения коронавируса будут действовать до 4 января, нет никакой гарантии, что их снимут именно в этот день. Читать далее...

Инспекция защиты данных запретила продавать лекарства родителям

На прошлой неделе разразился скандал. Инспекция защиты данных обнаружила, что э-аптеки, продающие рецептурные препараты в виртуальном пространстве, открывают доступ к полному списку выписанных лекарств посторонним. Читать далее...

Оскандалившийся многодетный отец вновь вляпался в неприятности: теперь из-за наркотиков

В ноябре на парковке Võru Maksimarket полицейские из службы быстрого реагирования обнаружили в автомобиле Маркко Таргамаа (35), печально прославившегося осенью прошлого года ограблением магазина в Хаанья, 8,9 граммов конопли. Из-за этого отец четверых детей может попасть в тюрьму. Маркко Таргамаа раскаивается и надеется на помощь Бога. Читать далее...

Родители детей с особыми потребностями из-за бюрократии оказались в тупике

По оценке Эстонской палаты людей с особыми потребностями, за последние два с половиной года количество особенных детей сократилось с 13 000 до 10 000. Правда, только статистически, поскольку 3000 детей не выздоровели чудесным образом. И если по словам родителей, причина заключается в том, что Департамент социального страхования изменил методику определения инвалидности, то сам департамент уверяет, что методика осталась прежней, но стало более точным оценивание. Читать далее...

В Эстонии выявлено 358 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3537 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 358, то есть 10,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Таави Аас: ограничения на авиаперелеты из Таллинна отменят с нового года

С нового года в Эстонии отменят введенные из-за коронавируса ограничения на авиаперелеты из Таллиннского аэропорта, однако это не означает немедленного возобновления многих маршрутов, потому что на них просто не будет пассажиров, а стремительный рост авиасообщения может произойти после широкой вакцинации населения от COVID-19. Читать далее...

В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил "Интерфаксу" российский режиссер документального кино, продюсер Виталий Манский. Читать далее...

Интервью 〉 Глава Synlab: в новом году сможем делать вдвое больше тестов на коронавирус

Это был бурный год для лабораторий SYNLAB, пишет Postimees. По словам председателя правления Райнара Аамисеппа, последние девять месяцев работа шла в три смены круглосуточно. Было проведено более восьми миллионов анализов, десятая часть из которых связана с пандемией коронавируса. Читать далее...

Начинается формирование кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны

В Министерстве внутренних дел надеются, что к концу следующего года для кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны удастся завербовать от 200 до 300 человек. Читать далее...

AstraZeneca проведет испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V"