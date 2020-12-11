Картина дня: возможное продление ограничений, будущее авиасообщения и смерть знаменитого режиссера

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 декабря.
Ограничения могут продлиться дольше запланированного
Хотя одобренные вчера правительством ограничения для воспрепятствования распространения коронавируса будут действовать до 4 января, нет никакой гарантии, что их снимут именно в этот день. Читать далее...
Инспекция защиты данных запретила продавать лекарства родителям
На прошлой неделе разразился скандал. Инспекция защиты данных обнаружила, что э-аптеки, продающие рецептурные препараты в виртуальном пространстве, открывают доступ к полному списку выписанных лекарств посторонним. Читать далее...
Оскандалившийся многодетный отец вновь вляпался в неприятности: теперь из-за наркотиков
В ноябре на парковке Võru Maksimarket полицейские из службы быстрого реагирования обнаружили в автомобиле Маркко Таргамаа (35), печально прославившегося осенью прошлого года ограблением магазина в Хаанья, 8,9 граммов конопли. Из-за этого отец четверых детей может попасть в тюрьму. Маркко Таргамаа раскаивается и надеется на помощь Бога. Читать далее...
Родители детей с особыми потребностями из-за бюрократии оказались в тупике
По оценке Эстонской палаты людей с особыми потребностями, за последние два с половиной года количество особенных детей сократилось с 13 000 до 10 000. Правда, только статистически, поскольку 3000 детей не выздоровели чудесным образом. И если по словам родителей, причина заключается в том, что Департамент социального страхования изменил методику определения инвалидности, то сам департамент уверяет, что методика осталась прежней, но стало более точным оценивание. Читать далее...
В Эстонии выявлено 358 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3537 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 358, то есть 10,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Таави Аас: ограничения на авиаперелеты из Таллинна отменят с нового года
С нового года в Эстонии отменят введенные из-за коронавируса ограничения на авиаперелеты из Таллиннского аэропорта, однако это не означает немедленного возобновления многих маршрутов, потому что на них просто не будет пассажиров, а стремительный рост авиасообщения может произойти после широкой вакцинации населения от COVID-19. Читать далее...
В Латвии от Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук
Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил "Интерфаксу" российский режиссер документального кино, продюсер Виталий Манский. Читать далее...
Интервью 〉 Глава Synlab: в новом году сможем делать вдвое больше тестов на коронавирус
Это был бурный год для лабораторий SYNLAB, пишет Postimees. По словам председателя правления Райнара Аамисеппа, последние девять месяцев работа шла в три смены круглосуточно. Было проведено более восьми миллионов анализов, десятая часть из которых связана с пандемией коронавируса. Читать далее...
Начинается формирование кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны
В Министерстве внутренних дел надеются, что к концу следующего года для кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны удастся завербовать от 200 до 300 человек. Читать далее...
AstraZeneca проведет испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V"
Британская компания AstraZeneca проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V". Читать далее...