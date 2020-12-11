В Вируской тюрьме умер заключенный

В Вируской тюрьме на прошлой неделе от тяжелой болезни скончался пожилой заключенный. По словам пресс-секретаря тюрьмы, его смерть не связана с коронавирусом, пишет Postimees.
75-летний заключенный скончался в камере медицинского отделения тюрьмы. По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, заключенный не был заражен коронавирусом.
Она также сообщила, что речь не идет о приговоренном к пожизненному заключению.
В начале этой недели в тюрьмах Эстонии было 2394 заключенных, из которых 497 арестованы и 1897 признаны виновными. По состоянию на начало декабря, самому молодому в эстонских тюрьмах заключенному было 15 лет и самому пожилому - 78 лет. Средний возраст заключенных - 40 лет.
Вспышка коронавируса в тюрьмах утихает
Если в ноябре в Вируской тюрьме вспыхнула вспышка коронавируса и в один момент там был заражен каждый четвертый заключенный, то теперь вспышка утихла.
По словам Сихтмяэ, после тестирования поздно вечером в четверг ситуация в Вируской тюрьме такова, что есть три активных случая заболевания коронавирусом.
Среди сотрудников Вируской тюрьмы два активных случая коронавируса. На данный момент активных случаев коронавируса среди заключенных Таллиннской тюрьмы нет. По состоянию на вчерашний день, среди тюремного персонала Таллиннской тюрьмы имеется трое зараженных. Среди заключенных или тюремного персонала Тартуской тюрьмы случаев коронавируса нет.