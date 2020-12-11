В Вируской тюрьме умер заключенный

75-летний заключенный скончался в камере медицинского отделения тюрьмы. По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, заключенный не был заражен коронавирусом.

Она также сообщила, что речь не идет о приговоренном к пожизненному заключению.

В начале этой недели в тюрьмах Эстонии было 2394 заключенных, из которых 497 арестованы и 1897 признаны виновными. По состоянию на начало декабря, самому молодому в эстонских тюрьмах заключенному было 15 лет и самому пожилому - 78 лет. Средний возраст заключенных - 40 лет.

Вспышка коронавируса в тюрьмах утихает

Если в ноябре в Вируской тюрьме вспыхнула вспышка коронавируса и в один момент там был заражен каждый четвертый заключенный, то теперь вспышка утихла.

По словам Сихтмяэ, после тестирования поздно вечером в четверг ситуация в Вируской тюрьме такова, что есть три активных случая заболевания коронавирусом.