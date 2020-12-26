Картина дня: первая партия вакцины, пьяный лихач и планы турфирм

Первая вакцина от коронавируса прибыла в Эстонию

Грузовики с первыми вакцинами от коронавируса для жителей Европейского союза покинули завод Pfizer в Бельгии в среду. Сегодня, около пяти часов утра грузовик добрался до Департамента здоровья Эстонии. Читать далее...

Анатомия «ковид-диссидентства». Почему на фоне пандемии так легко поверить в заговор

Сторонники теорий заговора считают, что официальная информация о вирусе на самом деле ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей. Почему пандемия создала идеальные условия для новой волны конспирологии? Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 446 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3093 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 446, то есть 14,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Танель Кийк: принудительно вакцинировать не будем

Министр социальных дел Танель Кийк и чиновники дали обзор того, насколько Эстония готова к вакцинации. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Как вакцина от коронавируса попала в холодильник Департамента здоровья

Сегодня, 26 декабря, рано утром в Департамент здоровья Эстонии прибыла первая партия вакцины от коронавируса, в которой 9750 доз для вакцинации 4875 человек. В Эстонии первые прививки будут сделаны в Ида-Вирумаа, Тарту и Таллинне. Читать далее...

Кийк о вакцинации: наша цель - чтобы этой возможностью воспользовалось более половины населения Эстонии

Вакцины против Covid-19, которые были доставлены в Эстонию сегодня рано утром, в первую очередь предназначены для медицинских работников, которые хотят сделать прививку. Поскольку вакцинация в Эстонии проводится на добровольной основе, Postimees спросил министра социальных дел Танеля Кийка, что будет с медицинскими работниками, которые по какой-то причине хотят отказаться от этой возможности. Читать далее...

Снятие ограничений на полеты: турфирмы в Эстонии снова могут строить планы

Эстонские туроператоры могут составлять более конкретные долгосрочные планы поездок, поскольку решением Европейской комиссии с нового года, ссылая на коронаограничения, нельзя ограничивать авиасообщение. Читать далее...

Последняя возможность: Nordica организует прямой спецрейс из Лондона в Таллинн

Эстонская национальная авиакомпания Nordica на своей домашней странице сообщила, что принимает заявки от желающих выехать из Великобритании в Эстонию. Читать далее...

Застряли весной, чтобы вернуться осенью: как в разгар пандемии семья из Эстонии переехала в Испанию

Из-за пандемии коронавируса многим пришлось отказаться от своих планов, но нашлись и те, кого не испугали события 2020 года. Среди них — семья Аро из Таллинна. Читать далее...

Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены как постояльцы, так и работники

За прошедшие сутки в Ляэне-Вирумаа прибавилось 55 зараженных коронавируслм, большинство из которых — жители дома призрения Имасту. Пробы взяли у 84 человек, из которых только у четырех пока отрицательный результат теста. Читать далее...

Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса

Новый вариант коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56 процентов более заразен, что может вызвать увеличение смертности, прогнозируют ученые из Великобритании. Об этом в ночь на субботу, 26 декабря, сообщают различные СМИ со ссылкой на исследование Центра математического моделирования инфекционных заболеваний (CMMID) в Лондоне. Читать далее...

В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Вакцина от коронавируса от компании Moderna вызвала аллергическую реакцию у получившего ее мужчины в США. Как сообщает ABC News, вероятно, это первый случай такой реакции на вакцину Moderna. Читать далее...

ФОТО 〉 Пьяный водитель совершил безумный маневр прямо на глазах у полиции

В ночь на субботу, 26 декабря, около 2:45 в Тарту в Кивилинна на глазах у полицейского патруля произошел довольно странный инцидент. Читать далее...

За сутки жители Эстонии собрали для больных раком людей более 500 000 евро

Благотворительное шоу «Рождественский туннель» и «Свет Рождества» на каналах ETV и ETV+ собрало для фонда лечения рака Kingitud Elu (Подаренная жизнь) 569 350 евро. Читать далее...