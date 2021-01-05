Фото ⟩ Бывший директор оперы «Эстония» просит суд аннулировать штраф за сексуальное домогательство

21 октября прошлого года полиция приняла решение по делу о проступке в отношении Мяэ. В ходе расследования полиция подтвердила факт сексуальных домогательств и в качестве наказания был назначен штраф в размере 400 евро.

Перед заседанием суда Айвар Мяэ не стал давать комментарев, заявив, что адвокаты запретили это делать. «Могу сказать сейчас только "С Новым годом"», - сказал Мяэ Postimees.

В начале заседания представитель Департамента полиции и погранохраны Кристель Проос потребовала объявить судебное заседание закрытым в целях защиты частной жизни жертв.

Правозащитник Мяэ Пауль Керес опротестовал это, заявив, что заявленная для обсуждения на заседании тема не коснется чье-то личной жизни. Он добавил, что судебные заседания согласно Конституции открытые и его подзащитный Айвар Мяэ хочет воспользоваться этим правом. Правозащитник Керес добавил, что потерпевшая Лизанна Мяннилаан ранее комментировала СМИ под своим именем этот случай.

Судья Карин Оленченко не удовлетворила просьбу полиции и представителя одной из свидетельниц провести заседания за закрытыми дверями.

В конце июня прошлого года ряд сотрудниц национальной оперы «Эстония» выступили с заявлением, что Мяэ унижал и домогался их. В конце августа Мяэ подал заявление об отставке, которое совет национальной оперы удовлетворил.

Присяжный адвокат Айвара Мяэ Пауль Керес в интервью Postimees заявил, что сексуальных домогательств не было.