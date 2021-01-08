Мужчина, нанесший 13 ножевых ранений, отделался условным наказанием

У пострадавшего насчитали 13 ножевых ранений размером от половины до пять сантиметров. Жизненно важные органы не пострадали. Из приговора остаются неясны мотивы нападения, но теперь в течение года подсудимый должен отказаться от алкоголя, а также посещать курсы, на которых его научат справляться с приступами агрессии, пишет Sakala.
В результате согласительного производства подсудимого приговорили по статье о физическом насилии к году лишения свободы, но наказание не было приведено к исполнению. К условному наказанию добавили двухлетний испытательный срок.
В качестве судебных издержек мужчина должен заплатить 1353 евро. Кухонный нож, с помощью которого было совершено нападение, изъят и отправлен на уничтожение.
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