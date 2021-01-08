Мужчина, нанесший 13 ножевых ранений, отделался условным наказанием

У пострадавшего насчитали 13 ножевых ранений размером от половины до пять сантиметров. Жизненно важные органы не пострадали. Из приговора остаются неясны мотивы нападения, но теперь в течение года подсудимый должен отказаться от алкоголя, а также посещать курсы, на которых его научат справляться с приступами агрессии, пишет Sakala.