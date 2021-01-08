Пт, 8.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
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  • Мужчина, нанесший 13 ножевых ранений, отделался условным наказанием
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Мужчина, нанесший 13 ножевых ранений, отделался условным наказанием

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Ramesh Amruth / Caro / Ramesh Amruth

В Вильяндиском доме правосудия 32-летнего мужчину, который осенью прошлого года напал с кухонным ножом на человека и ударил его им 13 раз по голове и телу, приговорили к одному году лишения свободы условно.

У пострадавшего насчитали 13 ножевых ранений размером от половины до пять сантиметров. Жизненно важные органы не пострадали. Из приговора остаются неясны мотивы нападения, но теперь в течение года подсудимый должен отказаться от алкоголя, а также посещать курсы, на которых его научат справляться с приступами агрессии, пишет Sakala.

В результате согласительного производства подсудимого приговорили по статье о физическом насилии к году лишения свободы, но наказание не было приведено к исполнению. К условному наказанию добавили двухлетний испытательный срок.

В качестве судебных издержек мужчина должен заплатить 1353 евро. Кухонный нож, с помощью которого было совершено нападение, изъят и отправлен на уничтожение.

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