Департамент здоровья получил первую партию вакцины Moderna - 1200 доз

«Доставка вакцины Moderna от COVID-19 в Эстонию важна, потому что благодаря этому мы сможем обеспечить вакциной большее число людей. Согласно обновленным данным, полученным вчера вечером, мы получим 2400 доз Moderna в январе и 14 400 доз должны прибыть в Эстонию в феврале, однако у нас будет уверенность в объемах поставок тогда, когда вакцина будет отправлена», – сказала вице-канцлер сферы здоровья министерства социальных дел Марис Йессе.

«В ближайшие недели вакцинация будет продолжена в домах призрения и отделениях сестринского ухода, также продолжится вакцинация специалистов системы здравоохранения, включая стоматологов, фармацевтов и других специалистов и сотрудников медицинских учреждений. Мы надеемся начать вакцинацию людей из группы риска, которые проживают дома, в центрах семейных врачей в конце января», – добавила вице-канцлер Марис Йессе.

Согласованное для Эстонии количество вакцины Moderna составляет около 234 000 доз, этого достаточно для вакцинации около 117 000 человек. Moderna поставит в Эстонию примерно 103 000 доз во втором квартале и примерно 100 300 доз в третьем квартале. Точные объемы и сроки поставок будут известны постепенно. Пропорциональное количество вакцины, предписанное для Эстонии, и соглашение Moderna с Европейским Союзом в целом охватывает меньшие количества, чем соглашения других производителей. Вакцинация вакциной Moderna начнется после обучения по вакцине Moderna, запланированного на 14 января.

Вакцина Moderna, как и в случае с Comirnaty, представляет собой вакцину типа мРНК, эффективность которой, по оценкам производителя, составляет 94,1%, и для достижения ее эффективности требуется две дозы вакцины. Разница между двумя дозами вакцины должна составлять 28 дней. Вакцина Moderna предназначена для людей в возрасте от 18 лет и старше.

«Как и в случае со всеми лекарствами, мы внимательно следим за собираемыми нами данными о безопасности и эффективности вакцины, чтобы гарантировать защиту здоровья людей. Побочные эффекты вакцины Moderna аналогичны побочным эффектам вакцины Comirnaty. Чаще всего в месте укола могут быть реакции, головная боль, повышенная температура и недомогание могут возникать чаще и проходить через несколько дней. Нежелательные реакции, зарегистрированные в Эстонии на сегодняшний день с Comirnaty, подтверждают профиль безопасности мРНК-вакцин», – сказала руководитель бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майя Уускюла.

На данный момент Эстония присоединилась к совместным с ЕС закупкам вакцины от COVID-19, заключив пять соглашений о предварительных закупках (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac), согласно которым в Эстонии было заказано 3 177 726 доз вакцины. Правительство принципиально одобрило присоединение Эстонии к соглашениям о предварительных закупках всех семи производителей вакцин в рамках совместных закупок Европейского Союза.

Поскольку количество доз вакцины, поступающей в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с государственной экспертной комиссией по иммунопрофилактике были определены группы риска, которые получат вакцину от COVID-19 в первую очередь:

медицинские работники, поскольку они подвергаются более высокому риску заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность системы здравоохранения;

работники и жители попечительских учреждений;

люди в возрасте 70 лет и старше и люди с определенными хроническими заболеваниями, при которых заболевание COVID-19 может протекать более тяжело;

поставщики жизненно важных услуг и работники передовой линии;

после вакцинации наиболее уязвимых групп планируется вакцинация всех жителей Эстонии.

Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии здесь.