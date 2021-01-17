Два автомобиля не поделили дорогу: одного человека увезли в больницу

В 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на перекрестке улиц Веэ и Лыуна столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan, пишет Pärnu Postimees.

По предварительным данным, Mercedes не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Nissan. С места происшествия одного человека увезли в больницу для проверки состояния здоровья.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что оба водителя были трезвы. "Обстоятельства ДТП еще устанавливаются", - уточнила она.