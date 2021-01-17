Вс, 17.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Два автомобиля не поделили дорогу: одного человека увезли в больницу
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Два автомобиля не поделили дорогу: одного человека увезли в больницу

Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 17 января, днем в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в Пярну вблизи Мунамяэ.

В 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на перекрестке улиц Веэ и Лыуна столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan, пишет Pärnu Postimees

По предварительным данным, Mercedes не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Nissan. С места происшествия одного человека увезли в больницу для проверки состояния здоровья. 

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что оба водителя были трезвы. "Обстоятельства ДТП еще устанавливаются", - уточнила она. 

ФОТО: Kuvatõmmis Kindlustus.maps.arcgis.com

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