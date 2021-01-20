Центристская партия урезает расходы и сокращает сотрудников

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд объяснил, что сокращение рабочих мест — это классическая оптимизация финансового положения.
«Ситуация меняется, в соответствии с этим должно меняться и общество. Некоторое время придется ту работу, за которую платили зарплату, организовывать по-другому и задействовать ранее до конца не раскрытый добровольческий потенциал», - сказал Карилайд, добавив, что в партии почти 15 000 членов.
«Мы также выходим из сегодняшней ситуации за счет оптимизации затрат», - сказал Карилайд.
Законопроект решения представил правлению лидер Центристской партии Юри Ратас, после чего последовало обсуждение и принятие решения.
Так как в связи со скандалом Porto Franco партии было предъявлено криминальное подозрение, в отставку подал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб. Карилайд заверил, что в поиске нового генсекретаря они зашли довольно далеко. «Но его представит сам председатель партии. Подтверждаю — выбор достойный», - сказал политик.