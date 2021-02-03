Власти РФ придумали защиту от санкций для работающих в Крыму компаний

Речь идет о создании в Крыму и Севастополе особых административных районов (ОАР) с правовым режимом, который позволит инвесторам работать анонимно. Участниками ОАР смогут стать любые российские компании, но бизнес им придется вести только на полуострове, за пределами которого у них не должно быть ни филиалов, ни представительств. Минимальная сумма инвестиций - не менее 150 млн рублей (около 2 млн. евро - Ред.), которые будут направлены на развитие инфраструктуры Крыма, туризма, санитарно-курортного лечения и т.д.