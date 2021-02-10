В доме призрения коронавирусом заразились 77 человек

Специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Кирси Пруудель передала порталу Järva Teataja сегодняшнюю коронавирусную статистику центра социальной опеки Коэру: заразились 52 клиента и 25 сотрудников, 26 клиентов госпитализированы, девять - умерли, четверо из них их - в больнице.

Пруудель сообщила, что вчера три бригады скорой помощи больницы Тартуского университета провели триаж, то есть оценили состояние здоровья всех пациентов по степени тяжести, в результате чего в больницу доставили еще десять человек.

Директор дома призрения Терье Тедер отметила, что клиентов доставили в больницы Ярвамаа, Тарту и Пярну. «К сожалению, не удалось спасти жизни всех, но, к сожалению, смерть в доме призрения - неизбежность», - сказала она.

Тедер отметила, что не у всех умерших клиентов дома призрения была коронавирусная инфекция. Насколько ей известно, по крайней мере два теста были отрицательными, и они умерли без содействия коронавируса.

Большинство умерших пациентов еще до заражения были в тяжелом состоянии и преимущественно прикованы к постели. В их случае возраст и сопутствующие заболевания стали фатальными, при которых коронавирус стал последней каплей.

Однако, по словам Тедер, почти с каждым тестированием число случаев неизбежно возрастало. «Сейчас друг за другом заболевают близкоконтактные, а те, кто заболел первыми, уже выздоравливают», - пояснила она.

Тедер не решается обещать, что в доме призрения больше не будет положительных результатов тестов на коронавирус. «Мы заказали на завтра новые тесты, и они покажут, чисты ли те отделы, которые кажутся сейчас чистыми. Ведь коронавирус настолько коварен, что по одним только симптомам его не выявить. Среди клиентов и персонала домов призрения были также бессимптомные носители, сдавшие положительные тесты», - сказала она.

Терье Тедер отметила, что хотела бы надеяться, что конец кризиса уже наступила, и теперь дела пойдут лучше. «Думаю, что на этой неделе еще нет каких-то хороших новостей, но, возможно, они уже будут на следующей неделе. Хотя хорошие новости заключаются уже в том, что некоторые из сотрудников домов призрения, которые заболели сначала, вскоре смогут вернуться на работу», - рассказала она.

Также можно порадоваться тому, что многие люди протянули им руку помощи. «Иногда накатывало отчаяние, когда было негде взять работников. Сейчас я общаюсь с желающими каждый день и организовываю их выход на работу», - отметила она.