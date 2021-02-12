Можно ли вакцинироваться диабетикам? Отвечает врач

«Я обращаюсь ко всем своим пациентам с призывом вакцинироваться. Мы знаем, что если у вас диабет, риск заразиться корнавирусом у вас не больше, чем у остальных. Но у всех диабетиков имеется более высокий риск того, что болезнь обретет более тяжелую форму. Причины этого, они же факторы риска, - возраст, слабая компенсация диабета, повышенный вес, осложнения диабета и сопровождающие его болезни, например, высокое давление», - сказала доктор Яковлев.

Почему организм диабетика хуже справляется с вирусом, когда сахар высокий? Если вы заболели, тело борется с вирусом и освобождает в этой борьбе многие активные вещества, которые повышают сахар в крови. Тело освобождает и отложенный про запас сахар, чтобы дать энергию для выздоровления. В то же время, организм не может справиться с нормализацией сахара в крови, а из-за повышенного уровня сахара в течение долгого времени повышается риск формирования тяжелого общего состояния — диабетический кетоацидоз и гиперасмолярное состояние.

Тело должно бороться с вирусом и в то же время суметь поддержать баланс организма, это требует большого напряжения и часто медицинской помощи.

Если вы заболели, то чаще измеряйте уровень сахара, не только по утрам. Каждый день принимайте диабетические препараты, как перорально, так и в виде уколов. Если показатели сахара в течение нескольких дней остаются высокими, а состояние ухудшается, свяжитесь со своим врачом. Для избежания заражения нужно придерживаться введенных правил: мыть и дезинфицировать руки, носить маску, держать двухметровую дистанцию и вакцинироваться.

Пациенты на приеме часто спрашивают, так ли необходима вакцинация? Врачи объясняют, что людям с диабетом важно избежать заражения коронавирусом, поскольку у них очень высок риск тяжелого течения заболевания. Вакцинация — самый эффективный способ избежания заболевания и формирования тяжелого общего состояния. Медики советуют обязательно вакцинироваться от коронавируса, когда такая возможность будет предложена