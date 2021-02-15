Банк Эстонии: в конце 2020 года ситуация на рынке труда не ухудшилась

«По данным исследования рынка труда, уровень безработицы составил 7,4% и трудоустроенных людей было на 2,8% меньше, чем годом ранее», - пояснила Соосаар в переданном пресс-релизе. По ее словам, учитывая сезонные факторы, безработица стала меньше, а рост числа зарегистрированных безработных, по данным Кассы по безработице, в основном носил сезонный характер.

«При этом желание встать на биржу труда могло быть продиктовано открывшейся с сентября прошлого года возможностью подработок в период выплаты компенсаций. Также данные Налогово-таможенного департамента о количестве получателей декларированной зарплаты указывают на то, что ситуация на рынке труда в последнем квартале прошлого года заметно не ухудшилась», - подчеркнула Соосаар.

По ее словам, сравнительно мягкие последствия второй волны коронакризиса на рынок труда в Эстонии объясняются воздействием нескольких факторов.

«Тяжелые решения сократить количество рабочих мест предприятия приняли достаточно быстро, в начале кризиса — на это указывает сравнительно большой спад занятости во втором квартале», - пояснила Соосаар.

«Например, в секторе гостиничных услуг и общепита количество рабочих мест сократилось на 20% во время первой волны вирус и с того времени умеренно сокращалось», - пояснила Соосаар и добавила, что, несмотря на кризис, количество рабочих мест, судя по данным налоговых деклараций, выросло в сфере обработки информации и в здравоохранении.