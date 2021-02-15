Пн, 15.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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У 50 заключенных Таллиннской тюрьмы открытого типа обнаружили коронавирус

Тюрьма открытого типа. Снимок иллюстративный. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

На прошлой неделе у 50 из 63 заключенных-мужчин Таллиннской тюрьмы открытого типа обнаружили коронавирус.

У 33 из заразившихся заключенных легкие симптомы заболевания вроде потери обоняния или чувства вкуса, головной боли, насморка или кашля. У 17 заключенных жалоб нет.

По состоянию на прошлую неделю среди заключенных Вируской тюрьмы был один активный случай коронавируса. Среди заключенных Тартуской тюрьмы случаев коронавируса нет.

На прошлой неделе коронавирус подтвердился у троих сотрудников Таллиннской и двоих сотрудников Вируской тюрьмы. Всего в Таллиннской тюрьме пять активных случаев коронавируса среди сотрудников, в Тартуской четыре, а в Вируской два.

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