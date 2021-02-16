СМИ: одна из стран, получивших вакцину AstraZeneca, хочет вернуть миллион доз

Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.

Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Вакцина в количестве 1 млн доз уже поступила в ЮАР на прошлой неделе, еще 500 тыс. доз должны прибыть в ближайшие недели.

Институт сыворотки Индии является одним из основных поставщиков вакцины AstraZeneca.

ЮАР еще не запустила свою программу вакцинации от COVID-19, принято решение начать вакцинацию медицинских работников вакциной Johnson & Johnson.