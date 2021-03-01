Видео ⟩ Ужас или магия? Сайт позволяет оживлять фотографии умерших предков

Инструмент называет DeepNostalgia. MyHeritage отмечает, что по оценке некоторых людей, это может быть страшным, но для других это настоящая магия, пишет Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си».

К видеоклипам не добавляется звук, чтобы не создавать фальсификации. «Эта функция создана для того, чтобы вызвать ностальгию и оживить близких, - говорится на сайте. - Результаты могут быть противоречивыми, и к этой технологии трудно оставаться равнодушным».

В результате обработки фотографии алгоритм превращает портретный снимок в короткое видео, на котором человек реалистично моргает и улыбается, а его голова совершает небольшие движения.

This is my great-grandmother, Kathleen. I’ve always felt so close to her even though she died when I was 2 years old. This #DeepNostalgia video brought tears to my eyes to see her move, almost like seeing her as she was posing for this photo. Remarkable! #RootsTechConnect pic.twitter.com/ZRc41JOo3e — Mike Quackenbush (@mikequack) February 26, 2021

Дипфейк — это измененные с помощью искусственного интеллекта видео, фотографии или звуковые записи. Технология Deep Nostalgia разработана израильской компанией D-ID. В процессе разработки алгоритм обучался на видео реальных людей. MyHeritage недавно опубликовал видео, на котором с помощью дипфейка оживили бывшего президента США Авраама Линкольна.

Многие люди поделились в социальных сетях видео своих предков. Некоторые очень положительно отзывались о дипфейке, другие были обеспокоены.