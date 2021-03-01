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Видео ⟩ Ужас или магия? Сайт позволяет оживлять фотографии умерших предков

Кадр из видео MyHeritage. ФОТО: Kuvatõmmis

Сайт генеалогических исследований MyHeritage выпустил инструмент технологии дипфейка, который позволяет создавать короткие видеоролики с фотографиями умерших предков.

Инструмент называет DeepNostalgia. MyHeritage отмечает, что по оценке некоторых людей, это может быть страшным, но для других это настоящая магия, пишет Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си».

К видеоклипам не добавляется звук, чтобы не создавать фальсификации. «Эта функция создана для того, чтобы вызвать ностальгию и оживить близких, - говорится на сайте. - Результаты могут быть противоречивыми, и к этой технологии трудно оставаться равнодушным».

В результате обработки фотографии алгоритм превращает портретный снимок в короткое видео, на котором человек реалистично моргает и улыбается, а его голова совершает небольшие движения.

Дипфейк — это измененные с помощью искусственного интеллекта видео, фотографии или звуковые записи. Технология Deep Nostalgia разработана израильской компанией D-ID. В процессе разработки алгоритм обучался на видео реальных людей. MyHeritage недавно опубликовал видео, на котором с помощью дипфейка оживили бывшего президента США Авраама Линкольна.

Многие люди поделились в социальных сетях видео своих предков. Некоторые очень положительно отзывались о дипфейке, другие были обеспокоены.

Использование инструмента на сайте MyHeritage бесплатно, но сайт требует от пользователя электронную почту и согласие с политикой конфиденциальности. Здесь стоит отметить, что в 2018 году произошла утечка данных пользователей MyHeritage и они были проданы в даркнете.

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