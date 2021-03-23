Жители Эстонии нарушили самоизоляцию и полетели отдыхать за границу

Первым нарушителем правил самоизоляции, задержанным в прошлую субботу, стал гражданин Эстонской Республики, вылетевший из Таллиннского аэропорта рейсом SmartLynx в Египет в Шарм-эль-Шейх, пишет Postimees.

Еще один из нарушителей в тот же день тоже отправился в Египет. Гражданин Эстонии 1983 года рождения вылетел рейсом Smartlynx в Хургаду, но у него было карантинное обязательство, действующее до того же дня, поэтому ему не следовало покидать страну.

Еще большее количество правонарушителей было на субботнем рейсе Таллинн-Лондон. 20 марта в 13:35 из Таллинна в аэропорт Гатвик вылетели трое граждан Эстонии и один гражданин Великобритании, нарушившие требования самоизоляции.

Поскольку действующий Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними не позволяет полиции возбуждать дела против нарушителей, материалы переданы в Департамент здоровья, который при необходимости оштрафует нарушителей.