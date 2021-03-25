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  • Таллиннцы решили схитрить при уборке гранитной крошки: МуПо призывает соблюдать правила

Таллиннцы решили схитрить при уборке гранитной крошки: МуПо призывает соблюдать правила

Гранитная крошка в Таллинне. ФОТО: Ants Liigus

В Таллинне запрещено использовать воздуходувку для уборки гранитной крошки, так как это поднимает в воздух много пыли, сообщила Муниципальная полиция (МуПо).

МуПо получила жалобы на пыль и использование воздуходувок для уборки гранитной крошки. Согласно действующим в городе правилам, воздуходувку можно использовать только для уборки листьев.

«Запрещается использовать воздуходувку для других целей, потому что при ее использовании в воздух поднимается невероятное количество пыли», - сказала Трийн Уудевяли, руководитель отдела производств и региональной работы МуПо.

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