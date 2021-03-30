Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

Как отмечается в документе, указ, предусматривающий "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", передает Deutsche Welle.

Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен правительством.

Евросоюз ввел санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов" в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших вслед за оглашением их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены.