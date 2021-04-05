На Сааремаа обнаружили утопленника
В конце прошлой недели на Сааремаа на берегу моря обнаружили утопленника.
В конце прошлой недели на Сааремаа на берегу моря обнаружили утопленника.
2 апреля в 12:18 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Кайлука на Сааремаа в двух-трех метрах от берега было найдено тело мужчины, сообщил BNS Ляэнеский спасательный центр.
Отреагировавшая на вызов спасательная команда вытащила утопленника на берег. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.