Пн, 5.04.2021
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На Сааремаа обнаружили утопленника

Сааремаа. ФОТО: Henn Soodla / Pärnu Postimees

В конце прошлой недели на Сааремаа на берегу моря обнаружили утопленника.

2 апреля в 12:18 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Кайлука на Сааремаа в двух-трех метрах от берега было найдено тело мужчины, сообщил BNS Ляэнеский спасательный центр.

Отреагировавшая на вызов спасательная команда вытащила утопленника на берег. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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