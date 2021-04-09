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Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

В возрасте 99 лет умер принц Филипп ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Сегодня, 9 апреля, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

10 июня принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет. Принц Филипп ушел из жизни почти за две недели до дня рождения его супруги – 21 апреля королеве должно исполниться 95 лет.

Королева Великобритании с мужем в прошлом году отметили 73 года со дня свадьбы.  ФОТО: Steve Parsons/AFP

Супруг королевы перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье, передает "Интерфакс"

В январе Елизавета II с мужем привились от коронавируса. Принца 17 февраля доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не было связано с коронавирусом. В марте стало известно, что он успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца. После операции его вновь поместили в больницу имени короля Эдуарда VII для реабилитации.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

ФОТО: POOL New/REUTERS

Принц Филипп являлся при жизни покровителем около 800 организаций. С 1964 по 1986 год он был президентом Международной федерации конного спорта, с 1981 по 1996 год - главой Всемирного фонда дикой природы (WWF), отмечает DW.

В 1973 году принц Филипп первым из членов британской королевской семьи посетил Советский Союз.

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