Картина дня: индийский штамм в Эстонии, дело о насилии над детьми и черный список МИД РФ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 апреля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 362, то есть 7,7% от общего количества. Читать далее...
В этом месяце в Индии зарегистрирован самый большой рост числа случаев коронавирусной инфекции в мире: в финансовых столицах Нью-Дели и Мумбаи не хватает больничных коек, кислорода и лекарств. Читать далее...
В начале апреля премьер-министр Кая Каллас представила Белую книгу, согласно которой можно оценивать ситуацию с распространением коронавируса в обществе по 4-уровневой системе риска - низкий, средний, высокий и очень высокий. Если сначала уровень риска Эстонии был на красном уровне (очень высокий), то сейчас мы на границе двух цветов - красного и оранжевого (высокий). Читать далее...
Вчера, 29 апреля, Департамент социального страхования направил в прокуратуру извещение о преступлении с просьбой расследовать случаи жестокого обращения с детьми в принадлежащем акционерному обществу Hoolekandeteenused раквереском патронажном доме Lille Kodu. У департамента есть основания полагать, что случаи ненадлежащего обращения происходят уже довольно долго. Читать далее...
Россия закрывает въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза, среди них оказался крупный эстонский чиновник. Читать далее...
Бездомный, в начале февраля этого года пригласивший друга на суп, рассердился на работников вспомогательного центра, расположенного в центре Таллинна, поскольку его приятелю на кухне супа не дали. Мужчина спокойно съел половину своей порции, положил в тарелку гранату, поставил посуду на стол работников центра и выбежал. Читать далее...
Пандемия оказала влияние на душевное и психическое здоровье людей, сходятся мировые эксперты во мнении. Каково переживать пандемию коронавируса семьям, где растут дети с нарушениями психического развития? Читать далее...
Участие в акции протеста на площади Вабадузе несколько недель назад перевернуло с ног на голову жизнь известной эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес. Читать далее...
«Жить не по средствам долго не удастся!» – заявили министры Партии реформ, комментируя бюджетные сокращения на ближайшие четыре года. Можно ли жить по средствам, не ударяя по самым незащищенным слоям населения? Читать далее...
Средняя зарплата государственных служащих в прошлом году увеличилась на 3,8 процента и достигла 1948 евро, сообщает Министерство финансов. Самую высокую зарплату получал госсекретарь Таймар Петеркоп, который в прошлом году вместе с надбавками к зарплате заработал 82 678 евро. Читать далее...
Работник передовой, который пришел на вакцинацию в Пыльваскую больницу в четверг, по ошибке в качестве второй дозы получил вакцину Pfizer-BioNTech, хотя первая прививка ему была сделана вакциной AstraZeneca. Читать далее...
Сегодня рано утром около пяти часов произошла авария на перекрестке Яама-Пуйестеэ в Тарту, где Audi, двигавшийся с большой скоростью, влетел в дом. Читать далее...
С понедельника, 3 мая, на вакцинацию от COVID-19 ожидаются все люди, которым исполнилось 50 лет или которые достигнут возраста 50 лет в этом году. Также на вакцинацию ожидаются все люди, входящие в группу риска COVID-19, независимо от их возраста. Читать далее...
Вакцинированные от коронавируса с пятницы могут через портал пациентов сделать себе бесплатный защищенный от подделки сертификат вакцинации, который позволит им в дальнейшем более безопасно перемещаться по ЕС; сертификат можно использовать как на девайсе, так и в распечатанном виде. Читать далее...
Концерн Tallink, объявивший вчера о квартальном убытке в размере 34 миллионов евро, с нетерпением ждет лета. Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене выразил надежду, что они смогут реализовать хотя бы часть планов, подготовленных на лето. Читать далее...
Государство планирует в целях экономии бюджета отменить с 2023 года возврат подоходного налога с процентов по жилищному кредиту. Владельцы жилья называют это вероломством. Читать далее...
Полиция сообщает об очередных случаях мошенничества, жертвами которого стали жители Эстонии. Читать далее...
Долгожданное смягчение коронавирусных ограничений, которое уже с новой недели позволит открыться летним террасам кафе и ресторанов, внесло оживление и в работу порталов по поиску работы. Читать далее...
В четверг кабинет министров обсудил возможности изменения порядка перекачки в море опасных веществ с cудна на судно (ship to ship, или STS) и решил, что в будущем такая деятельность должна быть во внутренних водах Эстонии запрещена. Читать далее...
В Израиле в результате массовой давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы, сообщили спасательные службы поздно вечером в четверг, 29 апреля. Читать далее...