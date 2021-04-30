Картина дня: индийский штамм в Эстонии, дело о насилии над детьми и черный список МИД РФ

Житель Эстонии по ошибке был привит не той вакциной

Работник передовой, который пришел на вакцинацию в Пыльваскую больницу в четверг, по ошибке в качестве второй дозы получил вакцину Pfizer-BioNTech, хотя первая прививка ему была сделана вакциной AstraZeneca. Читать далее...

Пьяный водитель Audi протаранил дом

Сегодня рано утром около пяти часов произошла авария на перекрестке Яама-Пуйестеэ в Тарту, где Audi, двигавшийся с большой скоростью, влетел в дом. Читать далее...

В Эстонии начинается вакцинация людей в возрасте 50 лет и старше

С понедельника, 3 мая, на вакцинацию от COVID-19 ожидаются все люди, которым исполнилось 50 лет или которые достигнут возраста 50 лет в этом году. Также на вакцинацию ожидаются все люди, входящие в группу риска COVID-19, независимо от их возраста. Читать далее...

На территории ЕС наличие прививки от Covid-19 теперь можно доказать с помощью QR-кода

Вакцинированные от коронавируса с пятницы могут через портал пациентов сделать себе бесплатный защищенный от подделки сертификат вакцинации, который позволит им в дальнейшем более безопасно перемещаться по ЕС; сертификат можно использовать как на девайсе, так и в распечатанном виде. Читать далее...

Tallink надеется, что летом восстановятся морские путешествия

Концерн Tallink, объявивший вчера о квартальном убытке в размере 34 миллионов евро, с нетерпением ждет лета. Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене выразил надежду, что они смогут реализовать хотя бы часть планов, подготовленных на лето. Читать далее...

Союз собственников: отмена льготы по жилищному кредиту вероломна

Государство планирует в целях экономии бюджета отменить с 2023 года возврат подоходного налога с процентов по жилищному кредиту. Владельцы жилья называют это вероломством. Читать далее...

Знакомство в Tinder обернулось для жителя Таллинна потерей 10 000 евро

Полиция сообщает об очередных случаях мошенничества, жертвами которого стали жители Эстонии. Читать далее...

Поиск персонала в разгаре: заведения общепита ждут лета и снятия ограничений

Долгожданное смягчение коронавирусных ограничений, которое уже с новой недели позволит открыться летним террасам кафе и ресторанов, внесло оживление и в работу порталов по поиску работы. Читать далее...

Эстония планирует запретить опасный бизнес в своих внутренних водах

В четверг кабинет министров обсудил возможности изменения порядка перекачки в море опасных веществ с cудна на судно (ship to ship, или STS) и решил, что в будущем такая деятельность должна быть во внутренних водах Эстонии запрещена. Читать далее...

В Израиле в давке на празднике погибли около 40 человек, более 100 пострадавших