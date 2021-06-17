В четверг на реке Пирита откроют бассейн под открытым небом

Бассейн под открытым небом расположен на излучине реки, на своем историческом месте, где его вместе с вышкой для прыжков построили в начале прошлого века. Лодочный причал немного переместили в сторону моста Пирита.

"Все основные и объемные работы, такие как очистка дна от осадка, установка понтонов и уборка береговой зоны, завершены", - рассказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Глава спортивного центра Pirita Прийт Аунроос сообщил, что рядом с открытым бассейном будут установлены ​​раздевалка, спасательное оборудование и информационное табло с правилами пользования открытым бассейном. Также будет предоставлена ​​актуальная информация о температуре воды и воздуха. На берегу реки будут установлены мусорные баки и скамейки. Рядом с открытым бассейном откроют небольшой песчаный пляж для детей.

Пользование открытым бассейном будет бесплатным.

Подобные бассейны обустраиваются и в других местах Эстонии, но восстановление исторической традиции безусловно добавит привлекательности открытому бассейну на реке Пирита. Ранее на реке Пирита устраивалось несколько бассейнов и вышек для прыжков, а бассейн под открытым небом был популярным местом для занятий спортом и проведения соревнований.

Первые соревнования по плаванию в Эстонии прошли в 1910 году на реке Пирита. В 1919 году на реке Пирита был построен бассейн "Калев" (т.н. старый бассейн "Калев"), а летом 1934 года был открыт новый бассейн "Калев" (известный также как бассейн "Клоостриметса").