Галерея ⟩ Евро-2020: Бельгия обыграла Финляндию

У сборной Финляндии по футболу сегодня был шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы, передает Yle .

В итоге Бельгия вышла в плей-офф с первого места группы В, набрав 9 очков. Дания получила путевку в 1/8 финала, став второй – 3 балла. Третье место заняла Финляндия, четвертое – Россия (по 3). Россияне покидают турнир, финны претендуют на путевку в плей-офф, которая также достается четырем из шести сборным, имеющим лучшие показатели среди тех, кто стал третьим в своей группе.