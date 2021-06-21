Галерея ⟩ Евро-2020: Бельгия обыграла Финляндию
Сегодня, 21 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 встретились сборные Финляндии и Бельгии.
Сегодня, 21 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 встретились сборные Финляндии и Бельгии.
У сборной Финляндии по футболу сегодня был шанс впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы, передает Yle.
Но сборная Бельгии в Санкт-Петербурге победила Финляндию – 2:0. На 74-й минуте состоялся автогол финна Лукаша Градецки, на 81-й гол провел Ромелу Лукаку, передает "Интерфакс".
В итоге Бельгия вышла в плей-офф с первого места группы В, набрав 9 очков. Дания получила путевку в 1/8 финала, став второй – 3 балла. Третье место заняла Финляндия, четвертое – Россия (по 3). Россияне покидают турнир, финны претендуют на путевку в плей-офф, которая также достается четырем из шести сборным, имеющим лучшие показатели среди тех, кто стал третьим в своей группе.