Жара. ФОТО: Getty Images

Сотни людей, погибшие от рекордной жары в Канаде, пополнили список жертв глобального потепления, ежегодно уносящего десятки, а по некоторым оценкам и сотни тысяч жизней. Еще больше людей жара убивает опосредованно: засуха в бедных аграрных странах мешает собрать хороший урожай, что ведет к нехватке продовольствия, росту цен и в целом обостряет борьбу за ресурсы, которая нередко перерастает в вооруженное противостояние. Ученые предупреждают: экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, могут уже в ближайшие десятилетия превратить значительную часть суши в выжженную пустыню или даже сделать планету непригодной для жизни.

Жара, жара

Первый летний месяц 2021 года обновил немало температурных рекордов - не только в изнывающей от жары Канаде, но и в Северной и Восточной Европе (включая центральную часть России), а также на северо-востоке Сибири и в некоторых азиатских странах.

По данным европейской программы Copernicus, отслеживающей долгосрочные изменения климата, на территории Северной Америки прошедший июнь стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений. В Европе он занял «почетное» второе место.

В одной только Канаде экстремальные погодные условия привели к гибели по меньшей мере нескольких сотен человек. Более точно число жертв можно будет подсчитать лишь задним числом, поскольку многие погибшие от жары пополняют печальную статистику с опозданием, при подсчете общей избыточной смертности.

Например, о том, что летом 2003 года от экстремальной жары в Европе погибли порядка 70 тысяч человек, стало известно лишь пять лет спустя. Первоначальные оценки были куда скромнее: порядка 30 тысяч погибших.

Одной из основных причин беспрецедентно жаркого лета 2021-го, по единодушному мнению экспертов, стало глобальное потепление, то есть нагрев атмосферы в результате парникового эффекта.

«Нет абсолютно никаких сомнений в том, что ключевую роль тут сыграли изменения климата», - заявила на пресс-конференции профессор Института изменений окружающей среды Оксфордского университета Фредерике Отто.

По ее словам, жара убивает не так заметно, как другие природные катаклизмы - вроде ураганов или цунами, - но зачастую ничуть не менее эффективно.

«Люди редко падают замертво посреди улицы, - отмечает она. - Они тихо умирают у себя дома, от плохой теплоизоляции и отсутствия кондиционеров».

Десятки тысяч жертв

Есть целый ряд исследований, позволяющих напрямую связать смерти от жары с климатическими изменениями и оценить масштабы катастрофы. Согласно последним оценкам, если бы не глобальное потепление, жертв экстремально жаркой погоды было бы меньше примерно в полтора с лишним раза.

кипр ФОТО: AFP

В конце мая в журнале Nature была опубликована статья, посвященная влиянию высоких температур на уровень смертности от любых причин в разных регионах мира. Авторы масштабного исследования - 70 климатологов и эпидемиологов из 43 стран - пришли к выводу, что глобальное потепление, происходящее по вине человека, несет ответственность за 37% от общего числа погибших от жары. А в некоторых странах, вроде Колумбии и Эквадора, эта доля и вовсе превышает три четверти.

Если учесть, что, по данным ВОЗ, с 1998 по 2017 год от жары в мире скончалось более 160 тысяч человек, речь идет о десятках тысяч людей, которые могли бы выжить, если бы не нарастающие изменения климата.

Другие исследования приводят еще более внушительные цифры. Например, в докладе Lancet утверждается, что примерно за тот же период только в старшей возрастной группе (свыше 65 лет) экстремальная жара унесла около 300 тысяч жизней. Если же учесть все температурные катаклизмы, вызванные изменениями климата, то ежегодно их жертвами, по некоторым оценкам, становятся более 5 млн человек.

На карте, составленной учеными, хорошо видно, что особенно сильно от невыносимой жары страдают регионы, расположенные ближе к экватору - такие как Таиланд, Бразилия или Перу.

карта ФОТО: BBC

По словам профессора физики атмосферы Оксфордского университета Типа Палмера, это совершенно неудивительно. Страшная июньская жара в Канаде и восточной Европе меркнет на фоне того адского пекла, что все чаще можно наблюдать при повышении летних температур в тропических и субтропических странах.

«Не только жара, но и влажность достигают там такого уровня, что организм человека в таких условиях попросту не способен поддерживать жизнь, - предупреждает он. - Нужно признать, что в развивающихся странах мира жаркие периоды не будут идти ни в какое сравнение даже с тем, что мы видели в Канаде. Экстремальная погода будет проявляться там куда более интенсивно и унесет намного больше жизней».

Исследования, проведенные в Оксфордском университете, продолжает профессор Палмер, наглядно демонстрируют, что в условиях высокого атмосферного давления даже сравнительно небольшое естественное повышение уровня парниковых газов в атмосфере может привести к повышению температуры на несколько градусов буквально за пару недель. А в экстремально жаркую погоду это вполне может оказаться критичным.

Утомленные солнцем

вена ФОТО: AFP

Жара убивает не только напрямую, но и опосредованно - причем значительно более эффективно, поскольку в этом ей активно помогают люди.

В бедных аграрных странах медленное, но неуклонное повышение средних температур все чаще приводит к засухе, засуха - к неурожаю, а неурожай - к голоду. В таких условиях обостряется борьба за ресурсы, что рано или поздно неизбежно приводит к конфликтам.

Исследования, проведенные в 2018 году, убедительно доказывают существование причинно-следственной связи между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от природных катаклизмов, вызванных повышением температур. В частности, засуха стала по крайней мере одной из основных причин «Арабской весны» - массовых акций протеста, прошедших в 2010-2012 гг. в Тунисе, Ливии, Египте и других странах. Во многих из них народные восстания окончились свержением действующих властей.

В частности, в исследовании подробно рассматривается ситуация в Сирии, где затяжная засуха и нехватка пресной воды привели к тому, что несколько лет подряд в стране собирали очень плохой урожай. Обедневшие в результате сельские жители стали все чаще уезжать на заработки в города, которые оказались не готовы к столь массовому наплыву переселенцев.

Вскоре там ожидаемо подскочил уровень безработицы и стало остро не хватать жилья. На фоне продолжающейся инфляции (во многом вызванной все той же засухой и дефицитом продуктов) в стране начало расти недовольство политикой властей, не способных разрешить сложившийся кризис. В итоге массовые выступления вылились в революцию, которая, в свою очередь, переросла в полномасштабную гражданскую войну, унесшую сотни тысяч жизней.

По последним данным (на декабрь 2020 г.), за неполные 10 лет боевых действий в Сирии погибло почти полмиллиона человек (почти треть из них - мирные жители), еще более 200 тысяч пропали без вести.

Массовый исход беженцев из раздираемых внутренними конфликтами стран Африки и Ближнего Востока, согласно все тому же исследованию, также по меньшей мере частично объясняется именно долгосрочными изменениями климата.

Планета Сахара

При этом существующие модели климатических изменений на ближайшие десятилетия дают неутешительные прогнозы.

Согласно одному такому исследованию, если сейчас привычная для большинства людей мира среднегодовая температура колеблется в пределах 11-15° Цельсия, то уже через 50 лет почти треть населения Земли будет жить в регионах, где этот показатель будет превышать 29°.

засуха ФОТО: Getty Images

На сегодняшний день в таких климатических условиях располагается менее 1% суши - в основном это самые жаркие точки пустыни Сахара. Однако, если прогнозы ученых окажутся верны, к 2070 году такой температурный режим будет преобладать почти на пятой части суши.

Сможет ли человечество выжить в таких условиях в принципе, большой вопрос, утверждают авторы статьи «Будущее климатической ниши человека» - международная команда исследователей, работающих в Британии, Нидерландах, Дании, США, Китае, Японии и Уругвае.

Дело в том, что наши предки тысячелетиями жили в сравнительно узкой «температурной нише», где среднегодовая температура не превышает 15 градусов, объясняют авторы. В таких климатических условиях физиология современного человека формировалась по меньшей мере последние 6000 тысяч лет, и именно к ним наиболее приспособлен наш организм.

Неуклонное повышение температуры угрожает уничтожить эту температурную нишу. А это, по мнению ученых, неизбежно приведет к катастрофе.

«Глобальное потепление окажет существенное влияние на целые экосистемы, - предупреждают авторы работы, - а также серьезно отразится на здоровье людей, системах жизнеобеспечения, продовольственной безопасности, запасах воды и экономическом росте в целом».

Проще говоря, в таком климате человечество не сможет себя прокормить и обеспечить достаточным количеством воды. Это уже не говоря о том, что жара способствует широкому распространению инфекций, лечить которые станет значительно труднее.

В общем, подытоживают ученые, если планета продолжит нагреваться теми же темпами, что сейчас, уже через несколько десятилетий мы рискуем оказаться в условиях, попросту непригодных для жизни.

«Если нам повезет»

Профессор Университетского колледжа Лондона и основатель Института изменений климата и окружающей среды, сэр Брайан Хоскинс, всерьез обеспокоен тем, что в некоторых регионах реальность может оказаться куда страшнее любых прогнозов.

«Климатические модели описывают то будущее, в котором мы окажемся при удачном стечении обстоятельств, если нам повезет. И заложенные в них оценки могут оказаться слишком консервативными», - предупреждает он.

Принятое пять лет назад Парижское климатическое соглашение пытается удержать повышение среднегодовых глобальных температур в пределах 1,5-2° по сравнению с доиндустриальным периодом. Однако эксперты говорят, что интерпретировать эти цифры нужно предельно аккуратно.

Дело в том, что упомянутые 1,5-2° - это, что называется, средняя температура по больнице. В реальности же разогрев планеты происходит крайне неравномерно, и участки суши нагреваются значительно быстрее, чем поверхность Мирового океана.

график ФОТО: BBC

В той же Англии, например, средняя температура календарного лета (с июня по август) за последние 100 лет уже выросла на 2-3°. А сразу в нескольких городах Канады и на северо-западе США в июне была зафиксирована температура, превышающая рекордные показатели прошлых лет сразу на 5°.

Если расчеты британских ученых верны и к 2070 году планета в среднем нагреется «всего» на 3°, то на суше привычные нам среднегодовые температуры вырастут примерно на 7,5°.

На сегодняшний день немало жизней спасают кондиционеры, обеспечивая жителей жарких стран живительной прохладой. Однако в долгосрочной перспективе надеяться на этот вариант не приходится.

Во-первых, кондиционеры довольно сильно загрязняют атмосферу - тем самым углекислым газом, парниковый эффект от которого разогревает планету еще сильнее. А во-вторых, их работа требует большого количества электроэнергии, а в жару электросети нередко отказывают и горят - и по мере повышения средних температур происходить это будет все чаще.

А планета тем временем нагревается все быстрее. Согласно последним исследованиям, ежегодно снежно-ледниковый покров Земли сокращается почти на 90 тысяч кв.км., что вдвое больше площади всей Эстонии и сравнимо с территорией Азербайджана.

Там, где вода зимой все еще замерзает, это с каждым годом происходит все позже - а весной лед тает все раньше. За счет этого с 1979 по 2016 мир в среднем потерял уже примерно десять дней «зимы»:

Неудивительно, что одна из авторов Закона об изменении климата, принятого в Великобритании в 2008 году, баронесса Вортингтон, не исключает, что точка невозврата вот-вот будет пройдена и отыскать выход из сложившегося климатического кризиса уже не удастся.