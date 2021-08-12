Сегодня в 13.44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, в результате которого, по предварительной информации, пострадали пять работников оперативных служб, которые прибыли на место происшествия, и один житель многоквартирного дома.

В 13.44 в Центр тревоги сообщили, что в одной квартире пахнет газом и дверь не открывается. Спасатели прибыли для проверки ситуации, и в 13.56 произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Среди пострадавших: двое спасателей, двое сотрудников полиции, врач и один гражданский, выведенный из квартиры.

В результате взрыва разбились окна в многоквартирном доме на улице Яама, а поскольку удар был очень сильным, окна некоторых домов на соседних улицах также были разбиты. К 14.30 пожар был локализован в квартире, где произошел взрыв. Спасатели осматривают все здания, пострадавшие от взрыва, на предмет безопасности. Улицы возле места происшествия закрыты, движение транспорта изменено. Просим участников дорожного движения подчиняться приказам полиции.

По словам некоторых жителей Тарту, ударная волна ощущалась даже в центре города.

Один человек, проживающий в том же многоквартирном доме, но в другом подъезде, рассказал Tartu Postimees, что в квартире, которая оказалась в центре места происшествия, жил человек, который ранее был в трудных отношениях с законом.