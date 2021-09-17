Пт, 17.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 53-летнего Андреса

Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 53-летнего Андреса

Пропавший Андрес. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Андреса, который ушел из попечительского дома в волости Козе, Харьюмаа. Последний раз его видели в попечительском доме сегодня примерно в 11 часов.

У него нет при себе мобильного телефона и на данный момент неизвестно его точное направление движения, нo есть основание полагать, что он мог направиться в сторону Тарту или Пыльтсамаа.

Его рост 190 см, он худощавого телосложения, горбится, у него длинные седые волосы, зачесанные налево. На нем светло-бежевая куртка и темные спортивные брюки.

Полиция пообщалась с персоналом попечительского дома и проверила окрестности. Описание его внешности передано патрулям.

Просим всех, кто видел Андреса сегодня, позвонить на номер 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back