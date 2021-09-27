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В Эстонии прибавилось 390 зараженных, двое скончались

Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3229 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390.

Среди новых заразившихся 274 человек не были вакцинированы, а 116 полностью прошли курс вакцинации. Два человека скончались: 74-летний и 92-летний мужчины.

По состоянию на утро 25 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 161 человек. Всего в больницах находится 195 пациента с коронавирусом, из них 139 человека (71,3%) не были вакцинированы, у 56 человек (28,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 529,88 случая на 100 000 населения.

Было введено 2018 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 359 979 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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