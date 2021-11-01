Спасатели обращают внимание на тревожную тенденцию в образовательных учреждениях

Родители уверены, что их ребенок вернется из детского сада или школы в целости и сохранности, ведь это безопасное и проверенное место. К сожалению, это не всегда так. Проведенные рейды инспекторами слежения за безопасностью Спасательного департамента показывают, что в образовательных учреждениях имеется одна тревожная тенденция – открытые и\или необслуженные противопожарные двери. «На самом деле ситуация с противопожарными дверями плачевная повсюду: в образовательных учреждениях, в торговых центрах, в домах попечения, и в отелях, как и в любом другом месте, где можно найти противопожарные двери», - сказала одна из ведущих недели противопожарных дверей, советник бюро по надзору за безопасностью Восточного спасательного центра Кристина Казмин.

«Противопожарные двери обычно держат открытыми или устанавливают ограничитель, чтобы дверь не закрывалась (смотрите фото 1-3 - прим.ред.), перед дверями складируют вещи, которые препятствуют их закрыванию (например, мебель). Также противопожарные двери не обслуживают – они до конца не закрываются, уплотнители ослаблены, петли, защелки и другие детали дверей нуждаются в смазке и/или регулировке – все это может привести к трагическим последствиям», - объясняет Казмин.

Снимок 2. ФОТО: Päästeamet

Главный инспектор Северного бюро по надзору за безопасностью Айвар Кукк приводит положительный пример, когда отвечающая всем требованиям противопожарная дверь уберегла от серьезных последствий: «В 2016 году произошел пожар на заводе в Харьюмаа, где производственную и офисную часть разделяла хорошо обслуженная противопожарная дверь, которую держали закрытой. Благодаря этому в конторскую часть огонь не проник».

Снимок 3. ФОТО: Päästeamet

За несколько месяцев до пожара здание было проверено инспектором по пожарной безопасности, который сделал предписание держать противопожарные двери закрытыми (смотрите фото 4-5 - прим. ред.).

Снимок 4. ФОТО: Päästeamet

Закрытая и обслуженная противопожарная дверь предотвращает как распространение огня, так и дыма. «Чтобы все находящиеся в здании люди знали, что эта дверь спасает жизни и она должна быть закрыта, на нее нужно наклеить специальный значок», - советует советник бюро слежения за безопасностью. Двери, которые в исключительном случае нужно держать открытыми, должны быть оснащены специальным устройством, которое во время пожарной тревоги закроет их автоматически. Принято считать, что однажды установленная противопожарная дверь будет служить долгие годы.

Снимок 5. ФОТО: Päästeamet

«Чтобы от противопожарной двери действительно была польза, ее должен регулярно обслуживать специалист, у которого для этого есть необходимые умения и инструменты», - добавила Кристина Казмин. Обычно такую дверь нужно обслуживать раз в три месяца, подробную информацию можно узнать у производителя. Противопожарная дверь и ее элементы должны быть сертифицированы (иметь маркировку СЕ). Противопожарная дверь обозначается знаком EI-30/60/90, установленным на внутренней стороне дверной коробки и рамы, где E обозначает целостность двери, I - теплоизоляционную способность, а следующее число - сколько минут дверь сможет удерживать огонь.

«Любой человек может визуально убедиться, что уплотнители противопожарной двери прикреплены к дверной коробке и не изношены, а также, что петли, звенья, рамки замков, винты и защелки надежно закреплены и дверь правильно закрывается», - сказала Казмин. Для того, чтобы убедиться в том, что противопожарная дверь правильно закрывается, ее нужно полностью открыть и затем дать ей закрыться. Нужно проверить, чтобы дверное полотно плотно входило в раму.