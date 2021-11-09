"Мы на колени не встанем": Лукашенко прокомментировал миграционный кризис

"В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?" - заявил он в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь этому уверенно противостоит: "Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма - "схватил автомат и пошел на польскую границу" (кстати, где я служил в свое время пограничником) - нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем".

Страны Балтии и Польши осудили использование Беларусью мигрантов для оказания давления

Во вторник председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польша провели видеосовещание в связи с ситуацией на границе Польши и Беларуси и выступили с совместным заявлением.

В заявлении руководители комиссий по иностранным делам осуждают и выступают против создания и эскалации режимом Александра Лукашенко кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, также являющихся внешними границами Европейского союза и НАТО.

"Это беспрецедентный феномен, организованный властями Беларуси для дестабилизации ситуации в наших странах и Европейском союзе в целом", - подчеркивается в заявлении.

Представители парламентов стран Балтии и Польши заявили, что недопустимо использовать людей, граждан третьих государств, в качестве живых щитов в циничных политических играх, цель которых - отвлечь внимание общества Беларуси от незаконного применения власти. Продолжение этой деятельности неминуемо приведет к серьезному гуманитарному кризису, в ответе за который будут власти в Минске. Также в заявлении выражена обеспокоенность в связи с тем, что власти Беларуси получили поддержку этой деятельности в виде кампании по дезинформации, которую проводит Российская Федерация.

"Мы призываем власти Европейского союза и все государства-члены незамедлительно принять меры с целью введения новых, более обширных и серьезных санкций против лиц и институтов, ответственных за кризис. Мы поддерживаем решение польских властей временно закрыть границу на пропускном пункте Кузница Белостоцкая - Брузги с целью борьбы с попытками нелегального пересечения границы, которому способствуют службы Беларуси", - говорится в заявлении.