Дети спрашивают, когда начнется война. Как Польша переживает миграционный кризис
Пока мигранты штурмуют границу между Беларусью и Польшей, а Брюссель обсуждает новый список санкций против Александра Лукашенко, приграничные районы Польши живут в режиме чрезвычайной ситуации. Местные жители боятся мигрантов. Сами мигранты прячутся в лесах от силовиков и агрессивно настроенных националистов, но ищут беженцев не только они, но и волонтеры, которые хотят накормить их. По сельским дорогам тайно передвигаются контрабандисты, которые довозят мигрантов до немецкой границы.