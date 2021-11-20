Дети спрашивают, когда начнется война. Как Польша переживает миграционный кризис

На приграничных дорогах в Польше практически не осталось гражданского транспорта ФОТО: Getty Images

Согласно нескольким опросам общественного мнения, опубликованным польскими СМИ в ноябре, больше половины поляков поддерживают выбранную правительством тактику выталкивания мигрантов на территорию Беларуси.

И те, кто не хочет видеть в Польше мигрантов, и те, кто готовы им помогать, ссылаются на опыт самих поляков во время Второй мировой войны.

"Мот мой дед воевал, отец работал, чтобы восстановить страну после войны. Почему эти люди бегут сюда? Почему они не хотят отстраивать свою страну после войны?" - говорит Русской службе Би-би-си Ян из польского городка Домбрава.

"Поляки после Второй мировой войны тоже становились беженцами, нам люди помогали, почему мы сейчас не помогаем другим?" - придерживается другой точки зрения Сильвия из соседней Домбравы.

Говорим по-польски, молимся по-арабски

В 15 км от белорусской границы - мусульманское село Бохоники, здесь уже 600 лет живут липские татары. В деревне - деревянная мечеть, культурный центр и мусульманское кладбище.

15 июня на этом кладбище похоронили 19-летнего Ахмеда Аль-Хассана, сирийского мигранта, погибшего при переходе границы между Польшей и Белоруссией.

Несколько дней спустя тут был похоронен еще один мигрант, пытавшийся попасть в ЕС. Его имя неизвестно. По словам главы местной мусульманской общины Мачея Щесновича, на ближайшие дни запланированы новые похороны.

В мусульманской деревне ситуацию видят иначе, чем в других районах Польши. Жители деревни готовы проводить похороны по мусульманским традициям, кормить армию и помогать мигрантам.

Местная жительница в тринадцатом поколении Зофия говорит, что никаких проблем с поляками у местных мусульман никогда не было. "Разница только в том, что мы идем в мечеть, а они в костел. Мы говорим по-польски, молимся по-арабски", - говорит она.

Зофия, в отличие от большинства жителей этих районов, не уверена, что стала бы звонить в полицию, если бы люди пришли в ее дом. А то, что делают польские силовики на границе с Беларусью, она считает бесчеловечным.

"Польша отвечает за каждую смерть на границе, - говорит она Русской службе Би-би-си. - У меня вот котик спит на своей подушечке, собачка ходит - как же можно человека не пожалеть… Я бы дала им покушать, помыться, переодеться, ну это ж люди. А потом сказала бы - ступайте потихоньку. Я бы всех пропустила, пусть идут куда хотят".

Зофия понимает, что люди в Польше напуганы, она тоже боится, но считает, что помогать все равно надо. "Там же тоже есть и хорошие люди, и плохие, я так думаю, - говорит она. - А может, он и добрый человек, но когда голодный и замерзший, он же все может сделать".

Волонтеры, медики и националисты