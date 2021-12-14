Суд приговорил пенсионера, застрелившего женщину на глазах ее детей, к длительному сроку

Суд признал 80-летнего Мати Пыйклягу виновным в убийстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия и приговорил его к 14 годам тюрьмы. Срок отбывания наказания начинается с того момента, когда подсудимого взяли под стражу, то есть 5 января.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс заявила во время судебных прений, что вина 80-летнего Мати Пыйклягу в убийстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия доказана и его следует приговорить к 14 годам тюрьмы. Адвокат обвиняемого попросил переквалифицировать основную статью обвинения с «убийство» на «причинение смерти по неосторожности» или на «спровоцированное убийство», назначив ему более мягкое наказание.

Дело об убийстве на улице Юмера в Ласнамяэ рассматривалась за закрытыми дверями с целью защиты частной жизни несовершеннолетних потерпевших, то есть детей жертвы.

Напомним, что 5 января незадолго до 20:00 полиция получила сообщение из расположенной в доме на улице Юмера в Ласнамяэ квартиры о том, что слышны выстрелы.

В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии. Женщина от полученных ранений скончалась.

По предварительным данным, проживавший на первом этаже 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил или постучал в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Разрешения на оружие у него не было.

В момент трагедии в квартире жертвы находились и ее несовершеннолетние дети. В результате стрельбы они физически не пострадали, но были доставлены в Таллиннскую детскую больницу, где с ними работали психологи.

Полиция прибыла на место происшествия спустя четыре минуты после сигнала. Стражи правопорядка пытались реанимировать раненую, но ни им, ни подоспевшим медикам, сделать это так и не удалось.

80-летнего подозреваемого задержали в Мустамяэ, куда он отправился на своем автомобиле через сорок минут после инцидента. Сопротивления силовикам он не оказывал. У него изъяли револьвер, из которого он стрелял. Этот револьвер предыдущий владелец объявил похищенным еще в середине 90-х.