Картина дня: задержание участника драки в Мяннику, снежная буря и заявление Лукашенко

Видео задержания 〉 Драка в Мяннику в стиле девяностых: арестован один человек

На прошлой неделе полицейские задержали мужчину, который участвовал в конфликте в деревне Мяннику Сакуской волости и нанес повреждения другому человеку. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он взят под стражу. Читать далее...

Уличный опрос: нужно ли возвращать экспресс-тесты?

В политических кругах идут бурные споры о том, нужно ли снова начать учитывать результаты экспресс-тестов для допуска на мероприятия и в некоторые общественные места. Rus.Postimees решил узнать, что об этом думают жители Таллинна. Читать далее...

Финская полиция задержала международную банду наркоторговцев, которой руководили из Эстонии

По данным финской полиции, международная преступная группировка, которой руководили из Эстонии и Испании, за два года ввезла в страну 1700 кг наркотиков, в том числе более 700 кг конопли и амфетамина. Читать далее...

Postimees в Казахстане 〉 Путь матери-одиночки, направлявшейся в аптеку, прервали пули

Шолпан Бегайдарова (30), в одиночку растящая троих детей в бывшей столице Казахстана Алматы, теперь может отмечать 6 января свой второй день рождения. В шедшую в аптеку за лекарством для больного ребенка женщину попали четыре пули из автомата «Калашников». Читать далее...

Цены на электроэнергию: если планы не будут изменены, нас может ждать коллапс

Год начался с близких к панике настроений: ожидаемо накрыла волна заболевших Covid-19 после праздников, а счета за декабрь все ждали как приговор. Попробую помочь читателям избежать панической атаки в настоящем и будущем. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 5823 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 466 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5823. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее...

Из-за космических цен на газ подорожают и билеты на автобусы

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм не скрывает, что рост цен на энергоносители также означает более высокие расходы из городского бюджета на общественный транспорт, и вопрос в том, сокращать ли маршруты, компенсировать рост цен за счет чего-то другого или пересмотреть цены на билеты. Читать далее...

Ломки на цифровой игле

"Давайте признаемся себе: мы боимся ежедневных цифр. Нервно открываем новости – медицинские, экономические, политические. Это как наркотик: с отвращением или скептической защитной ухмылкой пробегаем глазами по строчкам, выключаем монитор и убегаем прочь. Чтобы через час вернуться за очередной дозой", - пишет Глеб Нечволодов.

Лавров отрицает планы России напасть на Украину

Россия не заинтересована в военной эскалации конфликта с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читать далее...

Расширение НАТО: страны Восточной Европы не хотят зависеть от политики Москвы

Эскалация между НАТО и Россией в последние месяцы происходит в первую очередь вокруг Украины. Но страны Восточной Европы не считают, что этот спор должен определять их судьбу. Их вступление в НАТО - результат не переговоров Вашингтона и Москвы, а их собственных устремлений, опасений и интересов. Читать далее...

Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности в случае развязывания войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае развязывания войны страны Балтии потеряют свою государственность. Читать далее...

На Эстонию надвигается снежная буря: погодные и дорожные условия будут суровыми