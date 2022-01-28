Картина дня: задержание участника драки в Мяннику, снежная буря и заявление Лукашенко
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 января.
На прошлой неделе полицейские задержали мужчину, который участвовал в конфликте в деревне Мяннику Сакуской волости и нанес повреждения другому человеку. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он взят под стражу. Читать далее...
В политических кругах идут бурные споры о том, нужно ли снова начать учитывать результаты экспресс-тестов для допуска на мероприятия и в некоторые общественные места. Rus.Postimees решил узнать, что об этом думают жители Таллинна. Читать далее...
По данным финской полиции, международная преступная группировка, которой руководили из Эстонии и Испании, за два года ввезла в страну 1700 кг наркотиков, в том числе более 700 кг конопли и амфетамина. Читать далее...
Шолпан Бегайдарова (30), в одиночку растящая троих детей в бывшей столице Казахстана Алматы, теперь может отмечать 6 января свой второй день рождения. В шедшую в аптеку за лекарством для больного ребенка женщину попали четыре пули из автомата «Калашников». Читать далее...
Год начался с близких к панике настроений: ожидаемо накрыла волна заболевших Covid-19 после праздников, а счета за декабрь все ждали как приговор. Попробую помочь читателям избежать панической атаки в настоящем и будущем. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 466 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5823. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее...
Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм не скрывает, что рост цен на энергоносители также означает более высокие расходы из городского бюджета на общественный транспорт, и вопрос в том, сокращать ли маршруты, компенсировать рост цен за счет чего-то другого или пересмотреть цены на билеты. Читать далее...
"Давайте признаемся себе: мы боимся ежедневных цифр. Нервно открываем новости – медицинские, экономические, политические. Это как наркотик: с отвращением или скептической защитной ухмылкой пробегаем глазами по строчкам, выключаем монитор и убегаем прочь. Чтобы через час вернуться за очередной дозой", - пишет Глеб Нечволодов.
Россия не заинтересована в военной эскалации конфликта с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читать далее...
Эскалация между НАТО и Россией в последние месяцы происходит в первую очередь вокруг Украины. Но страны Восточной Европы не считают, что этот спор должен определять их судьбу. Их вступление в НАТО - результат не переговоров Вашингтона и Москвы, а их собственных устремлений, опасений и интересов. Читать далее...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае развязывания войны страны Балтии потеряют свою государственность. Читать далее...
В субботу днем, 29 января, на островах начнется снегопад и метель. Южный, юго-западный ветер усилится порывами до 15, на остовах — до 21 м/с. Читать далее...