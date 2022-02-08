Картина дня: смягчение ограничений, авария со строителями и кошмарные цены на бензин

На потребителей второй месяц подряд обрушивается ценовой шок. В январе потребительские цены снова выросли более чем на одну десятую. Рост цен был вызван резким подрожанием энергоносителей, транспорта и продуктов питания, при этом цены на картофель взлетели за год аж на целых 107 процентов. Читать далее...

Капля камень точит, или Как идет интеграция ромской общины в Валга

В небольшом приграничном городе Валга на юге Эстонии образовалось крупнейшее в нашей стране поселение цыган, и их численность стремительно растет по сей день. В 2020 году Министерство культуры совместно с Фондом интеграции запустило проект по интегрированию этого сообщества. О возникающих проблемах, проделанной работе и планах на будущее мы беседуем с ментором валгаской ромской общины Ириной Анисимовой. Читать далее...

Уборка улиц, или Театр абсурда в заснеженном Таллинне

"Любопытные сценки пришлось наблюдать в эти дни. В воскресенье, едва на смену метели со снегопадом пришла по-мартовски слякотная оттепель, по Нарвскому шоссе в сторону Маарду с деловым видом проследовали, посверкивая желтыми мигалками, сразу две снегоуборочных машины. Хотя проезжая часть здесь и без того очищена до асфальта. В отличие от ближайших параллельных улиц Ляэнемере и Линнамяэ…" - пишет Вячеслав Иванов.

Олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке у биатлониста Кантена Майе

Завершилась мужская индивидуальная гонка биатлонистов. Спортсмены преодолели дистанцию протяженностью 20 км. Золотая медаль в этой дисциплине досталась Кентену Фийону Майе (он принес Франции первую медаль этой олимпиады), на втором месте белорус Антон Смольский и бронза у Йоханнеса Бе (Норвегия). Читать далее...

Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить на Олимпиаде в Пекине спринт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине. Читать далее...

Андрес Ягер: «Единая» эстонская школа не только абсурдна, но и вредна

Традиционная эстонская школа восходит ко временам Форселиуса (педагог, один из основателей народного образования в Эстонии – прим. ред.), она развивалась на протяжении нескольких столетий и 1 декабря 1919 года увенчалась созданием эстоноязычного университета. Долгий путь развития прошла и русскоязычная школа, т. е. традиционная русская школа в Эстонии. Читать далее...

Законопроект: клиенту больше не смогут отказать в кредите из-за того, что он слишком стар

На этой неделе в Рийгикогу пройдет первое чтение проекта поправок к Закону о равном обращении, согласно которому невозможно будет отказать ходатайствующему о банковском лизинге или кредите только потому, что человек является слишком старым. Тот же закон распространяется и на людей с ограниченными возможностями. Читать далее...

Русские школы могут избежать уровневого экзамена по эстонскому языку

Министерство образования и науки планирует изменение, которое позволит окончить основную школу всем ученикам, которые явятся на экзамен. Однако в этом случае в русских школах останется в стороне уровневый экзамен по эстонскому языку. Читать далее...

Люди - о цене на топливо: мысль о литре бензина за 2 евро ввергает в уныние

В этом месяце цены на моторное топливо бьют новый рекорд почти каждую неделю. Цена 98-го бензина уже поднялась выше 1,7 евро за литр. Репортер Postimees объездил заправочные станции в Харьюмаа, чтобы узнать, как люди справляются с дорогим топливом и не отказываются ли от поездок. Читать далее...

Строители, выжившие после падения с шестого этажа, выиграли суд у работодателя