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ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: ребенок доставлен в больницу

Скорая помощь. Фото иллюстративное. ФОТО: Mihkel Maripuu

В Ида-Вирумаа в результате ДТП пострадал ребенок.

Ночью 11 февраля в 00.44 в Ида-Вирумаа в волости Тойла на 158-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 28-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Toyota Corolla, в результате чего машина съехала с дороги.

Находившаяся в автомобиле восьмилетняя девочка была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.

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