ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: ребенок доставлен в больницу

Ночью 11 февраля в 00.44 в Ида-Вирумаа в волости Тойла на 158-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 28-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Toyota Corolla, в результате чего машина съехала с дороги.