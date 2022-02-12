ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: ребенок доставлен в больницу
В Ида-Вирумаа в результате ДТП пострадал ребенок.
В Ида-Вирумаа в результате ДТП пострадал ребенок.
Ночью 11 февраля в 00.44 в Ида-Вирумаа в волости Тойла на 158-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 28-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Toyota Corolla, в результате чего машина съехала с дороги.
Находившаяся в автомобиле восьмилетняя девочка была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.