Картина дня: падение ветряка, рекордная суточная смертность от COVID-19 и сбой в работе Telia
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 февраля.
Во вторник поздно вечером жители Сальме и его окрестностей услышали громкий хлопок. Оказалось, что он был вызван падением ветряного электрогенератора, сломавшегося пополам. Читать далее...
Возможно, это ваш одноклассник, а, может быть, просто знакомый. Общаясь с ним, вы и не заподозрите, что единственная причина, по которой сейчас он проводит время в вашей компании – это страх идти домой, поскольку там творится ад. Читать далее…
При взгляде на счета за электричество и отопление охватывает чувство безнадежности. Которое, впрочем, всё увереннее становится нашим шестым чувством – взамен прежнего чувства глубокого удовлетворения… Читать далее…
Лаборатория в Стокгольме, исследовавшая допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, обнаружила в ней три препарата для сердца. Читать далее…
Из-за возникшей во вторник вечером технической неполадки нарушены различные услуги голосовой связи и M2M в сети Telia. Читать далее...
Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 23,4%, Партию реформ — 21,7% и Центристскую партию 20,6% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…
В начале февраля в доме попечения Villa Alfred в Кунда умерла 85-летняя женщина, прожившая там несколько недель. Около 6 утра в дежурную часть поступил вызов, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть: лицо акроцианозное, пульса нет, дыхания нет, окоченение всего тела. Вскоре Вийви, 50-летней дочери покойной (имя изменено, настоящее имя Postimees известно), было отправлено печальное извещение, и она начала готовиться к похоронам матери. Читать далее…
В начале второго периода во встрече Россия – Дания ничья — 1:1. Счёт в матче на 23-й минуте в большинстве сравнял Франс Нильсен. Читать далее…
По данным внешней разведки Эстонии, у России сейчас нет достаточного количества сил для полномасштабной оккупации Украины, и если президент Владимир Путин решит атаковать, вероятнее всего, захватит меньшие территории или нанесет военные удары по конкретным целям. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 344 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 8439. Скончались 17 человек с COVID-19. Читать далее…
Мошенничество, основанное на якобы любовных отношениях, — дело непростое: прежде чем заводить разговор о деньгах, преступники нащупывают эмоциональную уязвимость жертвы и выстраивают с ней доверительные отношения. Как оказалось, мошенники уже давно используют фотографии министра обороны Латвии, чтобы в приложениях для знакомств выманивать десятки тысяч евро у ничего не подозревающих женщин. Читать далее…
24 февраля в 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне начнется военный парад в честь Дня независимости Эстонии. Репетиция парада пройдет накануне, 23 февраля, она начнется в 21:00. Читать далее…