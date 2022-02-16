Картина дня: падение ветряка, рекордная суточная смертность от COVID-19 и сбой в работе Telia

Фото и видео 〉 Ветряк высотой 60 метров сломался пополам

Во вторник поздно вечером жители Сальме и его окрестностей услышали громкий хлопок. Оказалось, что он был вызван падением ветряного электрогенератора, сломавшегося пополам. Читать далее...

«Со страхом сижу в комнате и жду, когда они придут»: интервью с жертвой домашнего насилия

Возможно, это ваш одноклассник, а, может быть, просто знакомый. Общаясь с ним, вы и не заподозрите, что единственная причина, по которой сейчас он проводит время в вашей компании – это страх идти домой, поскольку там творится ад. Читать далее…

Удар током. По нервам и по карману

При взгляде на счета за электричество и отопление охватывает чувство безнадежности. Которое, впрочем, всё увереннее становится нашим шестым чувством – взамен прежнего чувства глубокого удовлетворения… Читать далее…

NY Times: в допинг-пробе Валиевой найдены следы трех препаратов для сердца, запрещенный – один

Лаборатория в Стокгольме, исследовавшая допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, обнаружила в ней три препарата для сердца. Читать далее…

В сети Telia нарушена услуга голосовой связи

Из-за возникшей во вторник вечером технической неполадки нарушены различные услуги голосовой связи и M2M в сети Telia. Читать далее...

Рейтинги партий: «Ээсти 200» бьет рекорды и приближается к тройке лидеров

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 23,4%, Партию реформ — 21,7% и Центристскую партию 20,6% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

Ошибка медиков вычеркнула женщину из списка живых

В начале февраля в доме попечения Villa Alfred в Кунда умерла 85-летняя женщина, прожившая там несколько недель. Около 6 утра в дежурную часть поступил вызов, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть: лицо акроцианозное, пульса нет, дыхания нет, окоченение всего тела. Вскоре Вийви, 50-летней дочери покойной (имя изменено, настоящее имя Postimees известно), было отправлено печальное извещение, и она начала готовиться к похоронам матери. Читать далее…

Олимпийский хоккей. Россия разгромила датчан и вышла в полуфинал

В начале второго периода во встрече Россия – Дания ничья — 1:1. Счёт в матче на 23-й минуте в большинстве сравнял Франс Нильсен. Читать далее…

По данным эстонской разведки, у России нет сил на оккупацию Украины

По данным внешней разведки Эстонии, у России сейчас нет достаточного количества сил для полномасштабной оккупации Украины, и если президент Владимир Путин решит атаковать, вероятнее всего, захватит меньшие территории или нанесет военные удары по конкретным целям. Читать далее…

За сутки скончались 17 человек с коронавирусом, выявлено 8439 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 344 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 8439. Скончались 17 человек с COVID-19. Читать далее…

Влюбленная женщина лишилась более ста тысяч евро: мужчина использовал фото министра Латвии

Мошенничество, основанное на якобы любовных отношениях, — дело непростое: прежде чем заводить разговор о деньгах, преступники нащупывают эмоциональную уязвимость жертвы и выстраивают с ней доверительные отношения. Как оказалось, мошенники уже давно используют фотографии министра обороны Латвии, чтобы в приложениях для знакомств выманивать десятки тысяч евро у ничего не подозревающих женщин. Читать далее…

Парад в честь 104-й годовщины Эстонской Республики пройдет в Таллинне