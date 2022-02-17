Картина дня: драма в фигурном катании, скандал с Вооглайдом и новый кредитный регистр

Вот это подарок: в день своего рождения Келли Силдару успешно прошла квалификацию по хафпайпу

Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, сегодня стартовала еще на одних соревнованиях – по хафпайпу. На квалификационных соревнованиях она заняла третье место. Прошедшие в финал будут бороться 18 февраля за олимпийские награды. Читать далее…

СЕНСАЦИЯ 〉 Щербакова - олимпийская чемпионка, Валиева - четвертая

17 февраля в Пекине был разыгран комплект олимпийских медалей в женском одиночном фигурном катании. Произвольную программу выиграла Анна Щербакова, которая стала олимпийской чемпионкой. Читать далее...

«К черту инкубатор! К черту Тутберидзе!» - в интернете высказываются о методах работы тренера

О случившемся на Олимпиаде начали высказываться спортсмены и причастные к спорту. Футбольный комментатор Алексей Андронов прокомментировал реакцию Александры Трусовой на результаты личного турнира одиночниц. Читать далее...

Противостояние Эстонии российским СМИ - Освободительная война нового времени

Последние дни эстонское общество вдруг вспомнило об информировании русских и необходимости противостоять российской пропаганде. В результативность очередного прозрения я верю не больше, чем в предыдущие, образца 2008 и 2014 годов. Читать далее…

Фото 〉 Владельцев найденных 700 евро не удалось установить: деньги пошли в госказну

За год в полицию приносят тысячи находок. Чаще всего это мобильные телефоны, кошельки, ключи, наушники и украшения. Что делать с найденным предметом и где искать свои потерянные вещи? Читать далее…

Фирма Elektrilevi объявила о повышении цен с 1 июня

Департамент конкуренции утвердил повышение цен на сетевые услуги на 10% с 1 июня. Основной причиной повышения цен является 17-процентное увеличение стоимости услуг передачи Elering. Читать далее…

ВИДЕО 〉 Варро Вооглайд ничего не имел бы против российской оккупации: назовите это Эстонской Республикой, Эстляндской губернией или как-либо еще

«Нельзя до бесконечности приводить эмоциональные аргументы, что у нас на башне должен быть сине-черно-белый триколор, и неважно, что под под этим триколором – ущемления, притеснения и подавление», – сказал Postimees Варро Вооглайд, глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK). Читать далее…

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в социальных сетях, что в качестве премьер-министра она делает всё, чтобы сегодня эстонский флаг развевался на башне Длинный Герман и продолжал развеваться и в будущем. Читать далее…

Ляэнеметс: Вооглайд стал показывать свое истинное лицо

Руководитель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Postimees, что Варро Вооглайд начинает показывать свое истинное лицо. По словам лидера соцдемов, ведущие фигуры EKRE и «Отечества» не хотят видеть проблемы в высказываниях Вооглайда о российской оккупации и эстонском флаге. «Я считаю, что сейчас начинает проявляться истинное лицо Варро Вооглайда. Очень жаль, что человек так думает», - заявил Ляэнеметс. Читать далее…