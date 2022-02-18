Картина дня: раковая чума, оставшаяся без медали Силдару и сокращение 200 сотрудников ABB

Без медали. Келли Силдару заняла на соревнованиях по хафпайпу четвертое место

Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, успешно прошла квалификацию по хафпайпу, но не смогла выиграть соревнования. Она уступила Айлин Гу, Кейси Шарп и Рэйчел Каркер, заняв лишь четвертое место. Читать далее…

Конькобежец Мартен Лийв занял седьмое место. Золото у Нидерландов.

Завершились олимпийские состязания по конькобежному спорту. Несмотря на травму, Мартену Лийву удалось показать неплохие результаты – он занял седьмое место, уступив лишь сильнейшим. Читать далее…

Раковая чума среди нас

В конце января стало известно, что в залив Мууга попал клиновидный моллюск Rangia cuneata, естественной средой обитания которого является Мексиканский залив. Пока что неясно, какое влияние этот инвазивный вид окажет на местную морскую фауну. Гораздо большее беспокойство у специалистов по защите окружающей среды вызывают другие инвазивные виды и осведомленность жителей Эстонии о них. Читать далее…

Каллас: мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису

Вчера после полудня главы государств и правительств Европейского союза экстренно встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Читать далее…

СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ 〉 В Беларуси на реке у границы с Украиной внезапно появился понтонный мост

Спутниковые снимки, сделанные Maxar и Planet Labs за последние два дня, свидетельствуют о строительстве понтонного моста через реку Припять в Беларуси в шести километрах от украинской границы. Читать далее…

Музыка революции без фальши

Сериал "Цыпленок жареный", показанный на ПБК, стал первой честной попыткой показать время, где не было четкого деления на хороших и плохих, правых и виноватых, но жизнь человеческая ничего не стоила, голод и беззащитность делали преступниками тихих и мирных обывателей, а настоящих преступников и убийц время выносило на вершину власти, пишет Елена Скульская. Читать далее…

У нас появилась партия российского флага на Длинном Германе?

Примерно за сутки до того, как 16 февраля вечером по случаю нового украинского праздника, Дня единения, в сине-желтые цвета украинского флага в Таллинне окрасились здания МИДа и правительства Эстонии, а в Тарту — Арочный мост, известный эстонский политический активист Варро Вооглайд в эфире программы на портале Objektiiv принялся рассуждать о перспективе появления флага еще одного иностранного государства. Читать далее…

«Врач взял с него обещание не повторять попытку суицида»

Кристьян попал в Тартускую психиатрическую клинику, но помощи там не получил и покончил жизнь самоубийством. То же самое произошло и с Екатериной, историю которой недавно обнародовал Postimees. Читать далее…

Болеют все: магазины пока держатся, но в некоторых местах уже приходится сокращать время работы

Представители Департамента здоровья с тревогой сообщают, что распространение коронавируса пока не достигло своего пика, а потому нынешние рекорды по количеству зараженных еще не последние. Тысячи людей сидят в изоляции, не имея возможности ходить на работу. Жители Эстонии начали замечать на дверях магазинов объявления о сокращении времени работы. Объяснение простое: работать некому. Читать далее…

В больницах Эстонии находится 553 пациента с коронавирусом, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 332 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6728. Скончались четыре человека с COVID-19. Читать далее…

Удар по экологии: строительство Таллиннской больницы потребует масштабных раскопок

На последнем заседании Таллиннского горсобрания был констатирован факт, который власть имущие до сих пор упорно не замечали: в ходе строительства Таллиннской больницы в Ласнамяэ оттуда предстоит вывезти столько известняка, сколько соответствует двухлетнему производству карьера Вяо. Читать далее…

АВВ закрывает в Эстонии центр коммерческих услуг и сокращает 200 человек

По словам руководителя по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Анники Коппель, в середине февраля АВВ сообщил, что сокращает 200 человек, причиной является закрытие местного центра коммерческих услуг. Поскольку речь идет о первичном извещении, пока точно неизвестно, планирует ли АВВ сократить всех работников сразу или поэтапно. Читать далее…

Отопление в Нарве подорожает: как утеплить многоквартирный дом по уму, чтобы не отапливать улицу?