Картина дня: раковая чума, оставшаяся без медали Силдару и сокращение 200 сотрудников ABB
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 февраля.
Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, успешно прошла квалификацию по хафпайпу, но не смогла выиграть соревнования. Она уступила Айлин Гу, Кейси Шарп и Рэйчел Каркер, заняв лишь четвертое место. Читать далее…
Завершились олимпийские состязания по конькобежному спорту. Несмотря на травму, Мартену Лийву удалось показать неплохие результаты – он занял седьмое место, уступив лишь сильнейшим. Читать далее…
В конце января стало известно, что в залив Мууга попал клиновидный моллюск Rangia cuneata, естественной средой обитания которого является Мексиканский залив. Пока что неясно, какое влияние этот инвазивный вид окажет на местную морскую фауну. Гораздо большее беспокойство у специалистов по защите окружающей среды вызывают другие инвазивные виды и осведомленность жителей Эстонии о них. Читать далее…
Вчера после полудня главы государств и правительств Европейского союза экстренно встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Читать далее…
Спутниковые снимки, сделанные Maxar и Planet Labs за последние два дня, свидетельствуют о строительстве понтонного моста через реку Припять в Беларуси в шести километрах от украинской границы. Читать далее…
Сериал "Цыпленок жареный", показанный на ПБК, стал первой честной попыткой показать время, где не было четкого деления на хороших и плохих, правых и виноватых, но жизнь человеческая ничего не стоила, голод и беззащитность делали преступниками тихих и мирных обывателей, а настоящих преступников и убийц время выносило на вершину власти, пишет Елена Скульская. Читать далее…
Примерно за сутки до того, как 16 февраля вечером по случаю нового украинского праздника, Дня единения, в сине-желтые цвета украинского флага в Таллинне окрасились здания МИДа и правительства Эстонии, а в Тарту — Арочный мост, известный эстонский политический активист Варро Вооглайд в эфире программы на портале Objektiiv принялся рассуждать о перспективе появления флага еще одного иностранного государства. Читать далее…
Кристьян попал в Тартускую психиатрическую клинику, но помощи там не получил и покончил жизнь самоубийством. То же самое произошло и с Екатериной, историю которой недавно обнародовал Postimees. Читать далее…
Представители Департамента здоровья с тревогой сообщают, что распространение коронавируса пока не достигло своего пика, а потому нынешние рекорды по количеству зараженных еще не последние. Тысячи людей сидят в изоляции, не имея возможности ходить на работу. Жители Эстонии начали замечать на дверях магазинов объявления о сокращении времени работы. Объяснение простое: работать некому. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 332 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6728. Скончались четыре человека с COVID-19. Читать далее…
На последнем заседании Таллиннского горсобрания был констатирован факт, который власть имущие до сих пор упорно не замечали: в ходе строительства Таллиннской больницы в Ласнамяэ оттуда предстоит вывезти столько известняка, сколько соответствует двухлетнему производству карьера Вяо. Читать далее…
По словам руководителя по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Анники Коппель, в середине февраля АВВ сообщил, что сокращает 200 человек, причиной является закрытие местного центра коммерческих услуг. Поскольку речь идет о первичном извещении, пока точно неизвестно, планирует ли АВВ сократить всех работников сразу или поэтапно. Читать далее…
В Нарве планируется поднять стоимость отопления в следующем сезоне почти на 80%. Очевидно, очень многие квартирные товарищества решат, что дома нужно утеплять, чтобы сэкономить. Специалист по тепловизионной съемке Дмитрий Шутов рассказывает о том, как правильно утеплять многоэтажки, и из-за каких ошибок мы чаще всего отапливаем улицу? Читать далее…