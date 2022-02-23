Картина дня: закулисное общение Кариса и Зеленского, переброска военных США в страны Балтии и нападение на пятиклассника в Кохтла-Ярве

Пятиклассника в школе ударили битой по голове, но администрация говорит, что ничего страшного не случилось

Три недели назад в школе Малева в Кохтла-Ярве произошла драка между учениками. Понятно, что мальчишки иногда дерутся, но в данном случае пятиклассник получил сотрясение мозга в результате удара битой по голове, после чего взрослые отправили его домой своим ходом. По словам директора школы, никакой биты не было, травма была не такой уж серьезной, и нет причин предавать этот случай огласке. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов

Зеленский подписал указ о призыве граждан, находящихся в военном резерве. ​Об этом он заявил в видеообращении. Читать далее…

США переведут 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии

Для укрепления восточного фланга НАТО США переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих, передал Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе. Читать далее…

Карис после встречи с Зеленским: я не знаю, о чем говорить с Путиным на эту тему

Вчера в Украине президент Алар Карис встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как вчерашнюю «историческую лекцию» Путина, так и будущее. Карис также дал краткий обзор закулисного общения для Postimees. Читать далее…

Вопрос дней 〉 Штурмовые подразделения находятся в плохих условиях. Путин может начать торопиться

Собранные у границы с Украиной российские войска смогут находиться в боевой готовности еще несколько дней без отправки назад или возникновения риска, что их штурмовые возможности значительно снизятся, предполагают западные эксперты и чиновники. Читать далее…

Интервью 〉 Президент Карис: умный человек не боится, умный человек умеет оценивать угрозы

Президент Алар Карис занимает должность главы государства почти пять месяцев. Завтра он произнесет свою первую речь в честь годовщины создания республики. Из-за коронакризиса и в этом году празднование дня рождения Эстонии пройдет без особых торжеств, а из-за угрозы войны на Украине мы говорим больше о безопасности. Читать далее…

«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины

Признание Москвой территорий на востоке Украины в качестве «независимых государств» и ввод туда частей российской армии вызвали волну санкций со стороны Запада и множество комментариев о том, что Кремль намерен делать дальше и удастся ли мировому сообществу не допустить дальнейшей эскалации. Читать далее…

Министр: газ для Европы за 2 000 евро – это пропаганда