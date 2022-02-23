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  • Эстония
  • Картина дня: закулисное общение Кариса и Зеленского, переброска военных США в страны Балтии и нападение на пятиклассника в Кохтла-Ярве
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Картина дня: закулисное общение Кариса и Зеленского, переброска военных США в страны Балтии и нападение на пятиклассника в Кохтла-Ярве

Владимир Зеленский и Алар Карис. ФОТО: Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.

Пятиклассника в школе ударили битой по голове, но администрация говорит, что ничего страшного не случилось

Три недели назад в школе Малева в Кохтла-Ярве произошла драка между учениками. Понятно, что мальчишки иногда дерутся, но в данном случае пятиклассник получил сотрясение мозга в результате удара битой по голове, после чего взрослые отправили его домой своим ходом. По словам директора школы, никакой биты не было, травма была не такой уж серьезной, и нет причин предавать этот случай огласке. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов

Зеленский подписал указ о призыве граждан, находящихся в военном резерве. ​Об этом он заявил в видеообращении. Читать далее…

США переведут 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии

Для укрепления восточного фланга НАТО США переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих, передал Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе. Читать далее…

Карис после встречи с Зеленским: я не знаю, о чем говорить с Путиным на эту тему

Вчера в Украине президент Алар Карис встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как вчерашнюю «историческую лекцию» Путина, так и будущее. Карис также дал краткий обзор закулисного общения для Postimees. Читать далее…

Вопрос дней 〉 Штурмовые подразделения находятся в плохих условиях. Путин может начать торопиться

Собранные у границы с Украиной российские войска смогут находиться в боевой готовности еще несколько дней без отправки назад или возникновения риска, что их штурмовые возможности значительно снизятся, предполагают западные эксперты и чиновники. Читать далее…

Интервью 〉 Президент Карис: умный человек не боится, умный человек умеет оценивать угрозы

Президент Алар Карис занимает должность главы государства почти пять месяцев. Завтра он произнесет свою первую речь в честь годовщины создания республики. Из-за коронакризиса и в этом году празднование дня рождения Эстонии пройдет без особых торжеств, а из-за угрозы войны на Украине мы говорим больше о безопасности. Читать далее…

«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины

Признание Москвой территорий на востоке Украины в качестве «независимых государств» и ввод туда частей российской армии вызвали волну санкций со стороны Запада и множество комментариев о том, что Кремль намерен делать дальше и удастся ли мировому сообществу не допустить дальнейшей эскалации. Читать далее…

Министр: газ для Европы за 2 000 евро – это пропаганда

Чем обернется для бизнеса украинский кризис? Каковы будут экономические последствия для всех соседей России? Как повлияет на бизнес неизбежное удорожание энергоносителей? Что будет сделано для смягчения энергетического и прочих ударов по предприятиям? Читать далее…

Пеэтер Эспак: как чудовище выбралось из шкафа

Кто не помнит длительную кампанию социальной рекламы, которую в разгар кризиса с беженцами в 2015–2016 годах проводили активисты толерантности и сторонники поддержки беженцев. Их основной посыл в то время заключался в том, что скепсис по отношению к беженцам и любая риторика, призывающая охранять или укреплять свои границы станет, в первую очередь, внутриполитическим запугиванием, вызыванием паники и попыткой популистских сил завоевать симпатии электората путем создания атмосферы враждебности, пишет Postimees. Этаким чудовищем в шкафу, выдуманным и никогда не существовавшим в реальности. Читать далее…

Центристы решили отвязаться от договора с «Единой Россией» втихаря

22 февраля 2022 года, на следующий день после признания президентом РФ Путиным суверенитета так называемых Донецкой и Луганской народных республик, за которым последовало и решение о направлении на их территорию российских войск для – тоже так называемого — «поддержания мира», эстонская пресса обратила внимание на то, что с сайта Центристской партии Эстонии исчезли уже самые последние следы подписанного в 2004 году протокола о сотрудничестве между центристами и «Единой Россией». Читать далее…

В Больничной кассе ждут оплаты больничные листы тысяч людей

Из-за широкого распространения коронавируса в последние месяцы было выдано чрезвычайно большое количество больничных листов. Однако при оплате в Больничной кассе во многих случаях возникли сложности, поскольку у тысяч людей не внесены на государственном портале точные данные банковских счетов. Читать далее…

Фото 〉 Нужна помощь: полиция устанавливает личности участников протеста на улице Тоомпеа

В связи с нарушением общественного порядка 3 февраля в центре Таллинна, полиция начала 56 производств и просит помощи общественности в установления личности десяти человек. Читать далее…

Статистика коронавируса: 6564 зараженных, 629 госпитализированных и семь смертей

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 152 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6564. Читать далее…

ВИДЕО 〉 Департамент здоровья: переломный момент еще не наступил, плановое лечение продолжает закрываться

Сегодня на пресс-конференции Департамента здоровья обзор положения с коронавирусом и критической ситуации в больницах дали министр здоровья и труда Танель Кийк (ЦП), советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) д-р Пеэп Тальвинг, глава Пыхьяского медштаба. Читать далее…

Доходы слишком низкие или расходы слишком скромные? В Нарве продолжают спорить о новом бюджете

В прошлый четверг городское собрание Нарвы заседало с помощью Zoom почти до часу ночи, обсуждая городской бюджет на этот год. Бюджет приняли голосами правящей коалиции, вычеркнув многие заранее согласованные в профильных комиссиях расходы. Оппозиционеры, которых в горсобрании чуть меньше половины, уже через четыре дня представили поправки. Они заявили, что доходы города на самом деле будут на два миллиона больше и предложили всё-таки увеличить расходы. Читать далее...

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