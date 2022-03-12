Коронавирус выявлен у 1891 жителя Эстонии, скончались девять человек

По состоянию на утро 12 марта, в больницах находится 588 пациентов с коронавирусом. Из них 243 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 157 человек, или 64,6% не были вакцинированы, а 86, или 35,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 83 новых историй болезни, из которых в 33 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 28 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались девять человек с коронавирусом: 56-летняя женщина, 74-летняя женщина, 80-летняя женщина, 83-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина, 89-летний мужчина и 90-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 152 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 179 невакцинированных в день.

За сутки была введена 974 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 90 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 435 873 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.